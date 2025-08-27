Рус

Хрумкі та з "вогником": як приготувати фаршировані зелені помідори

Наталя Граковська
Гостренька закуска з помідорів
Гостренька закуска з помідорів. Фото Скріншот YouTube

Закуска, яка вразить ваших гостей

Якщо ви любите страви "з вогником", тоді цей рецепт має вам сподобатись. Фаршировані зелені помідори виходять хрусткими, ароматними та з приємною гостринкою. Готувати їх дуже просто, але пам’ятайте, що через велику кількість гіркого перцю працювати з овочами краще в рукавичках. Так ви вбережете руки від подразнення та зможете спокійно насолоджуватися процесом приготування.

Рецептом на сторінці в Instagram поділилась katya_stepanenkoo.

Інгредієнти:

  • 5 кг зелених помідорів
  • 500 г моркви
  • 300 г гіркого перцю
  • 3 головки часнику
  • Очищена вода
  • 2 ст. л. солі на 1 літр води

Як приготувати фаршировані зелені помідори

  1. Помідори миємо і розрізаємо навхрест не до кінця, так щоб можна було начинити і він не розпався.
  2. Моркву, перець, часник перебиваємо блендером або перекручуємо через мʼясорубку.
  3. Сумішшю овочів начиняємо помідори.
  4. Складаємо фаршировані помідори в банку чи пластикове відро, заливаємо розсолом доверху і закриваємо.
  5. Ставимо маринуватись в прохолодне місце.
