Хрумкі та з "вогником": як приготувати фаршировані зелені помідори
-
-
Читать на русском
Закуска, яка вразить ваших гостей
Якщо ви любите страви "з вогником", тоді цей рецепт має вам сподобатись. Фаршировані зелені помідори виходять хрусткими, ароматними та з приємною гостринкою. Готувати їх дуже просто, але пам’ятайте, що через велику кількість гіркого перцю працювати з овочами краще в рукавичках. Так ви вбережете руки від подразнення та зможете спокійно насолоджуватися процесом приготування.
Рецептом на сторінці в Instagram поділилась katya_stepanenkoo.
Інгредієнти:
- 5 кг зелених помідорів
- 500 г моркви
- 300 г гіркого перцю
- 3 головки часнику
- Очищена вода
- 2 ст. л. солі на 1 літр води
Як приготувати фаршировані зелені помідори
- Помідори миємо і розрізаємо навхрест не до кінця, так щоб можна було начинити і він не розпався.
- Моркву, перець, часник перебиваємо блендером або перекручуємо через мʼясорубку.
- Сумішшю овочів начиняємо помідори.
- Складаємо фаршировані помідори в банку чи пластикове відро, заливаємо розсолом доверху і закриваємо.
- Ставимо маринуватись в прохолодне місце.