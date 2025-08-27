Хрумкі та з "вогником": як приготувати фаршировані зелені помідори

Закуска, яка вразить ваших гостей

Якщо ви любите страви "з вогником", тоді цей рецепт має вам сподобатись. Фаршировані зелені помідори виходять хрусткими, ароматними та з приємною гостринкою. Готувати їх дуже просто, але пам’ятайте, що через велику кількість гіркого перцю працювати з овочами краще в рукавичках. Так ви вбережете руки від подразнення та зможете спокійно насолоджуватися процесом приготування.

Рецептом на сторінці в Instagram поділилась katya_stepanenkoo.

Інгредієнти:

5 кг зелених помідорів

500 г моркви

300 г гіркого перцю

3 головки часнику

Очищена вода

2 ст. л. солі на 1 літр води

Як приготувати фаршировані зелені помідори