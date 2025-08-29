Болгарский перец в горчичном соусе: банки с этой закуской опустеют до зимы

Попробуйте один раз, и вы будете готовить эту закуску постоянно

Мы уже делились с вами рецептом маринованного перца на зиму без масла, а сегодня предлагаем приготовить кое-что новенькое — болгарский перец в горчичном соусе. Эта закуска получается ароматной, с легкой пикантностью и ярким вкусом благодаря сочетанию двух видов горчицы и специй. Но будьте осторожны. Закуска получается настолько вкусной, что есть риск, что банки опустеют задолго до зимы.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Это вкуснятина".

Ингредиенты:

Перец болгарский 1 кг

Вода 200 мл

Масло растительное 150 мл

Сахар 3 ст. ложки

Соль 1 ст. ложка

Перец душистый 5 шт

Лавровый лист 1 шт

Горчица не острая 200 г

Горчица в зернах 50 г

Куркума 1 ч. ложка

Уксус яблочный 100 мл

Этапы приготовления

Ровно 1 кг очищенного болгарского перца нарезаем произвольно на квадраты. В кастрюлю с толстым дном наливаем воду и растительное масло. Всыпаем соль и сахар, добавляем душистый перец и лавровый лист. Добавляем горчицу двух видом, куркуму и яблочный уксус. Маринад перемешиваем, накрываем крышкой доводим до кипения и кипятим 5 минут. Кладем перец в маринад. Перемешиваем. Накрываем крышкой, доводим до кипения и варим 10 минут. Периодически перемешиваем. Под дно банки подкладываем лезвие ножа, чтобы она не треснула от разницы температур. Раскладываем перец по стерилизованным банкам. Заливаем маринадом. Придавливаем, чтобы вышел воздух и доливаем маринад под завязку. Накрываем прокипяченными крышками и закручиваем. Банки переворачиваем на крышки для подстраховки и оставляем остывать.

Банки с таким перцем прекрасно хранятся при комнатной температуре.