Болгарський перець у гірчичному соусі: банки з цією закускою спорожніють до зими
Спробуйте один раз, і ви готуватимете цю закуску постійно
Ми вже ділилися з вами рецептом маринованого перцю на зиму без олії, а сьогодні пропонуємо приготувати дещо новеньке – болгарський перець у гірчичному соусі. Ця закуска виходить ароматною, з легкою пікантністю та яскравим смаком завдяки поєднанню двох видів гірчиці та спецій. Але будьте обережні. Закуска виходить настільки смачною, що є ризик, що банки спорожніють задовго до зими.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Это вкуснятина".
Інгредієнти:
- Перець болгарський 1 кг
- Вода 200 мл
- Олія рослинна 150 мл
- Цукор 3 ст. ложки
- Сіль 1 ст. ложка
- Перець духмяний 5 шт.
- Лавровий лист 1 шт.
- Гірчиця не гостра 200 г
- Гірчиця у зернах 50 г
- Куркума 1 ч. ложка
- Оцет яблучний 100 мл
Етапи приготування
- Рівно 1 кг очищеного болгарського перцю нарізаємо довільно на квадрати.
- У каструлю з товстим дном наливаємо воду та олію. Всипаємо сіль і цукор, додаємо духмяний перець і лавровий лист. Додаємо гірчицю двох видів, куркуму та яблучний оцет.
- Маринад перемішуємо, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння та кип'ятимо 5 хвилин.
- Кладемо перець у маринад. Перемішуємо. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Періодично перемішуємо.
- Під дно банки підкладаємо лезо ножа, щоб вона не тріснула від різниці температур. Розкладаємо перець по стерилізованих банках. Заливаємо маринадом. Притискаємо, щоб вийшло повітря і доливаємо маринад доверху. Накриваємо прокип'яченими кришками та закручуємо.
- Банки перевертаємо на кришки для підстрахування і залишаємо охолоджуватися.
Банки з таким перцем чудово зберігаються при кімнатній температурі.