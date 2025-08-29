Рус

Болгарський перець у гірчичному соусі: банки з цією закускою спорожніють до зими

Наталя Граковська
Оригінальний рецепт маринованого перцю
Оригінальний рецепт маринованого перцю. Фото фото з відкритих джерел

Спробуйте один раз, і ви готуватимете цю закуску постійно

Ми вже ділилися з вами рецептом маринованого перцю на зиму без олії, а сьогодні пропонуємо приготувати дещо новеньке – болгарський перець у гірчичному соусі. Ця закуска виходить ароматною, з легкою пікантністю та яскравим смаком завдяки поєднанню двох видів гірчиці та спецій. Але будьте обережні. Закуска виходить настільки смачною, що є ризик, що банки спорожніють задовго до зими.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Это вкуснятина".

Інгредієнти:

  • Перець болгарський 1 кг
  • Вода 200 мл
  • Олія рослинна 150 мл
  • Цукор 3 ст. ложки
  • Сіль 1 ст. ложка
  • Перець духмяний 5 шт.
  • Лавровий лист 1 шт.
  • Гірчиця не гостра 200 г
  • Гірчиця у зернах 50 г
  • Куркума 1 ч. ложка
  • Оцет яблучний 100 мл

Етапи приготування

  1. Рівно 1 кг очищеного болгарського перцю нарізаємо довільно на квадрати.
  2. У каструлю з товстим дном наливаємо воду та олію. Всипаємо сіль і цукор, додаємо духмяний перець і лавровий лист. Додаємо гірчицю двох видів, куркуму та яблучний оцет.
  3. Маринад перемішуємо, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння та кип'ятимо 5 хвилин.
  4. Кладемо перець у маринад. Перемішуємо. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Періодично перемішуємо.
  5. Під дно банки підкладаємо лезо ножа, щоб вона не тріснула від різниці температур. Розкладаємо перець по стерилізованих банках. Заливаємо маринадом. Притискаємо, щоб вийшло повітря і доливаємо маринад доверху. Накриваємо прокип'яченими кришками та закручуємо.
  6. Банки перевертаємо на кришки для підстрахування і залишаємо охолоджуватися.

Банки з таким перцем чудово зберігаються при кімнатній температурі.

