Болгарський перець у гірчичному соусі: банки з цією закускою спорожніють до зими

Спробуйте один раз, і ви готуватимете цю закуску постійно

Ми вже ділилися з вами рецептом маринованого перцю на зиму без олії, а сьогодні пропонуємо приготувати дещо новеньке – болгарський перець у гірчичному соусі. Ця закуска виходить ароматною, з легкою пікантністю та яскравим смаком завдяки поєднанню двох видів гірчиці та спецій. Але будьте обережні. Закуска виходить настільки смачною, що є ризик, що банки спорожніють задовго до зими.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Это вкуснятина".

Інгредієнти:

Перець болгарський 1 кг

Вода 200 мл

Олія рослинна 150 мл

Цукор 3 ст. ложки

Сіль 1 ст. ложка

Перець духмяний 5 шт.

Лавровий лист 1 шт.

Гірчиця не гостра 200 г

Гірчиця у зернах 50 г

Куркума 1 ч. ложка

Оцет яблучний 100 мл

Етапи приготування

Рівно 1 кг очищеного болгарського перцю нарізаємо довільно на квадрати. У каструлю з товстим дном наливаємо воду та олію. Всипаємо сіль і цукор, додаємо духмяний перець і лавровий лист. Додаємо гірчицю двох видів, куркуму та яблучний оцет. Маринад перемішуємо, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння та кип'ятимо 5 хвилин. Кладемо перець у маринад. Перемішуємо. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Періодично перемішуємо. Під дно банки підкладаємо лезо ножа, щоб вона не тріснула від різниці температур. Розкладаємо перець по стерилізованих банках. Заливаємо маринадом. Притискаємо, щоб вийшло повітря і доливаємо маринад доверху. Накриваємо прокип'яченими кришками та закручуємо. Банки перевертаємо на кришки для підстрахування і залишаємо охолоджуватися.

Банки з таким перцем чудово зберігаються при кімнатній температурі.