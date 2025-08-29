Лазанья из баклажанов: готовить ее — одно удовольствие

Простой рецепт вкусного блюда из баклажанов

Если вы готовили запеканку из баклажанов и она вам понравилась, то попробуйте еще приготовить лазанью из баклажанов. Она станет отличной альтернативой классической версии с листами теста. Лазанья из баклажанов получается легкой и сочной благодаря запеченным овощам, нежному соусу с фаршем и помидорами и тягучему слою сыра.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша nata.cooking.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

оливковое масло, соль, перец, итальянские травы

400 г фарша

1 луковица

1-2 зубчика чеснока

1 банка томатов в собственном соке

150-200 г сыра

Как приготовить лазанью из баклажанов