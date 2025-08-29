Лазанья из баклажанов: готовить ее — одно удовольствие
-
-
Простой рецепт вкусного блюда из баклажанов
Если вы готовили запеканку из баклажанов и она вам понравилась, то попробуйте еще приготовить лазанью из баклажанов. Она станет отличной альтернативой классической версии с листами теста. Лазанья из баклажанов получается легкой и сочной благодаря запеченным овощам, нежному соусу с фаршем и помидорами и тягучему слою сыра.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша nata.cooking.
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- оливковое масло, соль, перец, итальянские травы
- 400 г фарша
- 1 луковица
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 банка томатов в собственном соке
- 150-200 г сыра
Как приготовить лазанью из баклажанов
- Баклажаны моем, отрезаем хвостики и нарезаем на длинные полоски толщиной примерно 5-7 мм. Выкладываем на противень с пергаментом, посыпаем специями и поливаем маслом с двух сторон. Запекаем при 190-200 градусах 15-20 минут.
- Для соуса обжариваем до мягкости нарезанный лук и чеснок, добавляем фарш, разбиваем комочки и обжариваем до готовности. Далее добавляем томаты в собственном соке, заправляем специями, перемешиваем и тушим вместе 10-15 минут. Соус должен загустеть.
- В форму для запекания выкладываем баклажаны, на них выкладываем соус и немного посыпаем сыром. Далее снова баклажаны-соус-сыр, пока не закончатся все ингредиенты. Сверху щедро посыпаем сыром.
- Запекаем в разогретой до 180 духовке 15-20 минут. На последние 5 минут можно включить гриль ради румяной корочки.