Лазанья из баклажанов: готовить ее — одно удовольствие

Наталья Граковская
Как приготовить лазанью из баклажанов
Как приготовить лазанью из баклажанов. Фото Pinterest

Простой рецепт вкусного блюда из баклажанов

Если вы готовили запеканку из баклажанов и она вам понравилась, то попробуйте еще приготовить лазанью из баклажанов. Она станет отличной альтернативой классической версии с листами теста. Лазанья из баклажанов получается легкой и сочной благодаря запеченным овощам, нежному соусу с фаршем и помидорами и тягучему слою сыра.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша nata.cooking.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • оливковое масло, соль, перец, итальянские травы
  • 400 г фарша
  • 1 луковица
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 банка томатов в собственном соке
  • 150-200 г сыра

Как приготовить лазанью из баклажанов

  1. Баклажаны моем, отрезаем хвостики и нарезаем на длинные полоски толщиной примерно 5-7 мм. Выкладываем на противень с пергаментом, посыпаем специями и поливаем маслом с двух сторон. Запекаем при 190-200 градусах 15-20 минут.
  2. Для соуса обжариваем до мягкости нарезанный лук и чеснок, добавляем фарш, разбиваем комочки и обжариваем до готовности. Далее добавляем томаты в собственном соке, заправляем специями, перемешиваем и тушим вместе 10-15 минут. Соус должен загустеть.
  3. В форму для запекания выкладываем баклажаны, на них выкладываем соус и немного посыпаем сыром. Далее снова баклажаны-соус-сыр, пока не закончатся все ингредиенты. Сверху щедро посыпаем сыром.
  4. Запекаем в разогретой до 180 духовке 15-20 минут. На последние 5 минут можно включить гриль ради румяной корочки.
