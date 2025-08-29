Лазанья з баклажанів: готувати її — одне задоволення
Простий рецепт смачної страви з баклажанів
Якщо ви вже готували запіканку з баклажанів і вона вам сподобалась, то спробуйте ще приготувати лазанью з баклажанів. Вона стане чудовою альтернативою класичній версії з листами тіста. Лазанья з баклажанів виходить легкою та соковитою завдяки запеченим овочам, ніжному соусу з фаршем і томатами та тягучому шару сиру.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка nata.cooking.
Інгредієнти:
- 2 середніх баклажани
- оливкова олія, сіль, перець, італійські трави
- 400 г фаршу
- 1 цибулина
- 1-2 зубчики часнику
- 1 банка томатів у власному соку
- 150-200 г сиру
Як приготувати лазанью з баклажанів
- Баклажани миємо, відрізаємо хвостики та нарізаємо на довгі смужки товщиною приблизно 5-7 мм. Викладаємо на деко з пергаментом, посипаємо спеціями та поливаємо олією з двох сторін. Запікаємо при 190-200 градусах 15-20 хвилин.
- Для соусу обсмажуємо до мʼякості нарізану цибулю та часник, додаємо фарш, розбиваємо грудочки та обсмажуємо до готовності. Далі додаємо томати у власному соку, заправляємо спеціями, перемішуємо та тушкуємо все разом 10-15 хвилин. Соус повинен загустіти.
- У форму для запікання викладаємо баклажани, на них викладаємо соус і трішки посипаємо сиром. Далі знову баклажани-соус-сир, допоки не закінчаться всі інгредієнти. Зверху щедро посипаємо сиром.
- Запікаємо в розігрітій до 180 духовці 15-20 хвилин. На останні 5 хвилин можна увімкнути гриль задля румʼяної скоринки.