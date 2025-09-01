Укр

Идеально к мясу и рыбе: рецепт мегрельского соуса из перцев и помидоров

Пикантная заготовка на зиму
Выходит очень вкусно

Мы делились рецептом вкусной аджики, а теперь предлагаем приготовить еще один пикантный соус – мегрельский. Готовится он из запеченных перцев и помидоров. По вкусу он получается острым и сладким одновременно, а еще очень ароматным и ярким. Мегрельский соус идеально подходит к мясу, птице, рыбе. Также его можно добавлять в овощные блюда, чтобы сделать их вкус ярче.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша bude_smachno_razom.

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 1 кг
  • Помидоры (сливка) — 1 кг
  • Чеснок -1 головка
  • Горький перец — 150 г
  • Сахар — 50 г
  • Соль – 2 ч.л. (по вкусу)
  • Белый винный уксус — 100 мл
  • Масло растение — 100 мл

Как приготовить мегрельский соус

  1. Красный болгарский перец и горький перец отправьте в духовку запекаться при 200° на 40 минут. Через 15 минут горький перец достаньте из духовки.
  2. У запеченного болгарского перца снимите кожуру, удалите семена. У горьких удалите только семена.
  3. Измельчите перцы погружным блендером.
  4. Прокрутите помидоры и чеснок через мясорубку.
  5. Соедините смесь перцев с помидорами и чесноком и отправьте вариться.
  6. После закипания добавьте сахар, соль, растительное масло, уксус и варите на маленьком огне периодически помешивая 40-60 минут.
  7. Разлейте готовый соус в простерилизованные банки и закройте.
