Идеально к мясу и рыбе: рецепт мегрельского соуса из перцев и помидоров
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Выходит очень вкусно
Мы делились рецептом вкусной аджики, а теперь предлагаем приготовить еще один пикантный соус – мегрельский. Готовится он из запеченных перцев и помидоров. По вкусу он получается острым и сладким одновременно, а еще очень ароматным и ярким. Мегрельский соус идеально подходит к мясу, птице, рыбе. Также его можно добавлять в овощные блюда, чтобы сделать их вкус ярче.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша bude_smachno_razom.
Ингредиенты:
- Болгарский перец — 1 кг
- Помидоры (сливка) — 1 кг
- Чеснок -1 головка
- Горький перец — 150 г
- Сахар — 50 г
- Соль – 2 ч.л. (по вкусу)
- Белый винный уксус — 100 мл
- Масло растение — 100 мл
Как приготовить мегрельский соус
- Красный болгарский перец и горький перец отправьте в духовку запекаться при 200° на 40 минут. Через 15 минут горький перец достаньте из духовки.
- У запеченного болгарского перца снимите кожуру, удалите семена. У горьких удалите только семена.
- Измельчите перцы погружным блендером.
- Прокрутите помидоры и чеснок через мясорубку.
- Соедините смесь перцев с помидорами и чесноком и отправьте вариться.
- После закипания добавьте сахар, соль, растительное масло, уксус и варите на маленьком огне периодически помешивая 40-60 минут.
- Разлейте готовый соус в простерилизованные банки и закройте.