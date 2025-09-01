Идеально к мясу и рыбе: рецепт мегрельского соуса из перцев и помидоров

Выходит очень вкусно

Мы делились рецептом вкусной аджики, а теперь предлагаем приготовить еще один пикантный соус – мегрельский. Готовится он из запеченных перцев и помидоров. По вкусу он получается острым и сладким одновременно, а еще очень ароматным и ярким. Мегрельский соус идеально подходит к мясу, птице, рыбе. Также его можно добавлять в овощные блюда, чтобы сделать их вкус ярче.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша bude_smachno_razom.

Ингредиенты:

Болгарский перец — 1 кг

Помидоры (сливка) — 1 кг

Чеснок -1 головка

Горький перец — 150 г

Сахар — 50 г

Соль – 2 ч.л. (по вкусу)

Белый винный уксус — 100 мл

Масло растение — 100 мл

Как приготовить мегрельский соус