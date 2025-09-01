Ідеально до м'яса та риби: рецепт мегрельського соусу з перців та помідорів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходить дуже смачно
Ми ділилися рецептом смачної аджики, а тепер пропонуємо приготувати ще один пікантний соус — мегрельський. Готується він з запечених перців та помідорів. На смак він виходить гострим і солодким одночасно, а ще дуже ароматним та яскравим. Мегрельській соус ідеально підходить до м’яса, птиці, риби. Також його можна додавати до овочевих страв, щоб зробити їх смак яскравіше.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка bude_smachno_razom.
Інгредієнти:
- Болгарський перець — 1 кг
- Помідори (сливка) — 1 кг
- Часник -1 головка
- Гіркий перець — 150 г
- Цукор — 50 г
- Сіль — 2 ч.л. (на смак)
- Білий винний оцет — 100 мл
- Олія рослина — 100 мл
Як приготувати мегрельський соус
- Червоний болгарський перець і гіркий перець відправте в духовку запікатися при 200°на 40 хвилин. Через 15 хвилин гіркий перець дістаньте з духовки.
- У запеченого болгарського перцю зніміть шкірку, видаліть насіння. У гіркого тільки насіння.
- Подрібніть перці занурювальним блендером.
- Прокрутіть помідори та часник через м'ясорубку.
- З'єднайте разом болгарський перець із помідорами та часником та відправте варитись.
- Після закипання додайте цукор, сіль, олію, оцет і варіть на маленькому вогні періодично помішуючи 40-60 хвилин.
- Розлийте готовий соус у простерилізовані банки та закрийте.