Ідеально до м'яса та риби: рецепт мегрельського соусу з перців та помідорів

Виходить дуже смачно

Ми ділилися рецептом смачної аджики, а тепер пропонуємо приготувати ще один пікантний соус — мегрельський. Готується він з запечених перців та помідорів. На смак він виходить гострим і солодким одночасно, а ще дуже ароматним та яскравим. Мегрельській соус ідеально підходить до м’яса, птиці, риби. Також його можна додавати до овочевих страв, щоб зробити їх смак яскравіше.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка bude_smachno_razom.

Інгредієнти:

Болгарський перець — 1 кг

Помідори (сливка) — 1 кг

Часник -1 головка

Гіркий перець — 150 г

Цукор — 50 г

Сіль — 2 ч.л. (на смак)

Білий винний оцет — 100 мл

Олія рослина — 100 мл

Як приготувати мегрельський соус