Ідеально до м'яса та риби: рецепт мегрельського соусу з перців та помідорів

Наталя Граковська
Пікантна заготовка на зиму
Пікантна заготовка на зиму

Виходить дуже смачно

Ми ділилися рецептом смачної аджики, а тепер пропонуємо приготувати ще один пікантний соус — мегрельський. Готується він з запечених перців та помідорів. На смак він виходить гострим і солодким одночасно, а ще дуже ароматним та яскравим. Мегрельській соус ідеально підходить до м’яса, птиці, риби. Також його можна додавати до овочевих страв, щоб зробити їх смак яскравіше.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка bude_smachno_razom.

Інгредієнти:

  • Болгарський перець — 1 кг
  • Помідори (сливка) — 1 кг
  • Часник -1 головка
  • Гіркий перець — 150 г
  • Цукор — 50 г
  • Сіль — 2 ч.л. (на смак)
  • Білий винний оцет — 100 мл
  • Олія рослина — 100 мл

Як приготувати мегрельський соус

  1. Червоний болгарський перець і гіркий перець відправте в духовку запікатися при 200°на 40 хвилин. Через 15 хвилин гіркий перець дістаньте з духовки.
  2. У запеченого болгарського перцю зніміть шкірку, видаліть насіння. У гіркого тільки насіння.
  3. Подрібніть перці занурювальним блендером.
  4. Прокрутіть помідори та часник через м'ясорубку.
  5. З'єднайте разом болгарський перець із помідорами та часником та відправте варитись.
  6. Після закипання додайте цукор, сіль, олію, оцет і варіть на маленькому вогні періодично помішуючи 40-60 хвилин.
  7. Розлийте готовий соус у простерилізовані банки та закрийте.
