Томатное варенье с мятой: оригинальный рецепт удивит всю семью

Необычно, но очень вкусно

Мы уже делились с вами рецептом насыщенного томатного соуса с перцем. Но помидоры также подходят для приготовления варенья. Благодаря добавлению мяты и имбиря из томатов получается очень ароматный десерт. Такое варенье отлично подходит к чаю, сырам или тостам и точно удивит ваших близких своим изысканным вкусом.

Рецептом необычного десерта поделились на YouTube-канале "СмакКуй ".

Ингредиенты:

1,5 кг томатов

750 г сахара

0,5 ч.л. сушеного имбиря

7-10 веточек мяты

Как приготовить томатное варенье с мятой