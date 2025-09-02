Томатное варенье с мятой: оригинальный рецепт удивит всю семью
Необычно, но очень вкусно
Мы уже делились с вами рецептом насыщенного томатного соуса с перцем. Но помидоры также подходят для приготовления варенья. Благодаря добавлению мяты и имбиря из томатов получается очень ароматный десерт. Такое варенье отлично подходит к чаю, сырам или тостам и точно удивит ваших близких своим изысканным вкусом.
Рецептом необычного десерта поделились на YouTube-канале "СмакКуй ".
Ингредиенты:
- 1,5 кг томатов
- 750 г сахара
- 0,5 ч.л. сушеного имбиря
- 7-10 веточек мяты
Как приготовить томатное варенье с мятой
- Разрежьте помидоры на четвертины. При желании, можете снять кожицу, обдав их кипятком. Если используете помидоры черри, плодоножку можно не удалять.
- Нарезанные помидоры положите в кастрюлю, добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- Доведите смесь до кипения на максимальном огне. Периодически помешивайте во время кипения. Пенку снимать не нужно, так как в ней содержатся пектины, которые загущают варенье.
- Добавьте пол чайной ложки имбиря (можно и полную чайную ложку). Продолжайте варить на среднем огне в течение 35-40 минут.
- Через 30 минут варенье начнет загустевать.
- Добавьте листья мяты ближе к концу варки, чтобы сохранить ее аромат.
- Добавьте немного лимонного сока, регулируя его количество по своему вкусу. Если варенье слишком сладкое, добавьте больше сока.
- Разлейте горячее варенье в подготовленные стерилизованные банки и плотно закройте крышками. Переверните банки вверх дном на полчаса.