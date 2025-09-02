Укр

Томатное варенье с мятой: оригинальный рецепт удивит всю семью

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Как приготовить томатное варенье
Как приготовить томатное варенье. Фото Pinterest

Необычно, но очень вкусно

Мы уже делились с вами рецептом насыщенного томатного соуса с перцем. Но помидоры также подходят для приготовления варенья. Благодаря добавлению мяты и имбиря из томатов получается очень ароматный десерт. Такое варенье отлично подходит к чаю, сырам или тостам и точно удивит ваших близких своим изысканным вкусом.

Рецептом необычного десерта поделились на YouTube-канале "СмакКуй ".

Ингредиенты:

  • 1,5 кг томатов
  • 750 г сахара
  • 0,5 ч.л. сушеного имбиря
  • 7-10 веточек мяты

Как приготовить томатное варенье с мятой

  1. Разрежьте помидоры на четвертины. При желании, можете снять кожицу, обдав их кипятком. Если используете помидоры черри, плодоножку можно не удалять.
  2. Нарезанные помидоры положите в кастрюлю, добавьте сахар и хорошо перемешайте.
  3. Доведите смесь до кипения на максимальном огне. Периодически помешивайте во время кипения. Пенку снимать не нужно, так как в ней содержатся пектины, которые загущают варенье.
  4. Добавьте пол чайной ложки имбиря (можно и полную чайную ложку). Продолжайте варить на среднем огне в течение 35-40 минут.
  5. Через 30 минут варенье начнет загустевать.
  6. Добавьте листья мяты ближе к концу варки, чтобы сохранить ее аромат.
  7. Добавьте немного лимонного сока, регулируя его количество по своему вкусу. Если варенье слишком сладкое, добавьте больше сока.
  8. Разлейте горячее варенье в подготовленные стерилизованные банки и плотно закройте крышками. Переверните банки вверх дном на полчаса.
