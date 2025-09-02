Томатне варення з м'ятою: оригінальний рецепт здивує всю родину
-
-
Незвичайно, але дуже смачно
Ми вже ділилися з вами рецептом насиченого томатного соусу з перцем. Але помідори також підходять для приготування варення. Завдяки додаванню м'яти та імбиру з томатів виходить дуже ароматний десерт. Таке варення чудово пасує до чаю, сирів або тостів і точно здивує ваших близьких своїм вишуканим смаком.
Рецептом незвичайного десерту поділились на YouTube-каналі СмакКуй.
Інгредієнти:
- 1,5 кг томатів
- 750 г цукру
- 0,5 ч.л. сушеного імбиру
- 7-10 гілочок м'яти
Як приготувати томатне варення з м'ятою
- Розріжте помідори на четвертини. За бажанням, можете зняти шкірку, обдавши їх окропом. Якщо використовуєте помідори чері, плодоніжку можна не видаляти.
- Нарізані помідори покладіть у каструлю, додайте цукор і добре перемішайте.
- Доведіть суміш до кипіння на максимальному вогні. Періодично помішуйте під час кипіння. Пінку знімати не потрібно, оскільки в ній містяться пектини, що загущують варення.
- Додайте пів чайної ложки імбиру (можна й повну чайну ложку). Продовжуйте варити на середньому вогні протягом 35-40 хвилин.
- Через 30 хвилин варення почне загущуватися.
- Додайте листя м'яти ближче до кінця варіння, щоб зберегти її аромат.
- Додайте трохи лимонного соку, регулюючи його кількість на власний смак. Якщо варення надто солодке, додайте більше соку.
- Розлийте гаряче варення в підготовлені стерилізовані банки та щільно закрийте кришками. Переверніть банки догори дном на пів години.