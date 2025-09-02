Рус

Томатне варення з м'ятою: оригінальний рецепт здивує всю родину

Наталя Граковська
Як приготувати томатне варення
Як приготувати томатне варення. Фото Pinterest

Незвичайно, але дуже смачно

Ми вже ділилися з вами рецептом насиченого томатного соусу з перцем. Але помідори також підходять для приготування варення. Завдяки додаванню м'яти та імбиру з томатів виходить дуже ароматний десерт. Таке варення чудово пасує до чаю, сирів або тостів і точно здивує ваших близьких своїм вишуканим смаком.

Рецептом незвичайного десерту поділились на YouTube-каналі СмакКуй.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг томатів
  • 750 г цукру
  • 0,5 ч.л. сушеного імбиру
  • 7-10 гілочок м'яти

Як приготувати томатне варення з м'ятою

  1. Розріжте помідори на четвертини. За бажанням, можете зняти шкірку, обдавши їх окропом. Якщо використовуєте помідори чері, плодоніжку можна не видаляти.
  2. Нарізані помідори покладіть у каструлю, додайте цукор і добре перемішайте.
  3. Доведіть суміш до кипіння на максимальному вогні. Періодично помішуйте під час кипіння. Пінку знімати не потрібно, оскільки в ній містяться пектини, що загущують варення.
  4. Додайте пів чайної ложки імбиру (можна й повну чайну ложку). Продовжуйте варити на середньому вогні протягом 35-40 хвилин.
  5. Через 30 хвилин варення почне загущуватися.
  6. Додайте листя м'яти ближче до кінця варіння, щоб зберегти її аромат.
  7. Додайте трохи лимонного соку, регулюючи його кількість на власний смак. Якщо варення надто солодке, додайте більше соку.
  8. Розлийте гаряче варення в підготовлені стерилізовані банки та щільно закрийте кришками. Переверніть банки догори дном на пів години.
