Томатне варення з м'ятою: оригінальний рецепт здивує всю родину

Незвичайно, але дуже смачно

Ми вже ділилися з вами рецептом насиченого томатного соусу з перцем. Але помідори також підходять для приготування варення. Завдяки додаванню м'яти та імбиру з томатів виходить дуже ароматний десерт. Таке варення чудово пасує до чаю, сирів або тостів і точно здивує ваших близьких своїм вишуканим смаком.

Рецептом незвичайного десерту поділились на YouTube-каналі СмакКуй.

Інгредієнти:

1,5 кг томатів

750 г цукру

0,5 ч.л. сушеного імбиру

7-10 гілочок м'яти

Як приготувати томатне варення з м'ятою