Консервированные помидоры с горчицей: рецепт на зиму без стерилизации

По вкусу лучше обычных соленых

У каждого свои вкусы, когда речь идет о консервированных помидорах. Кто-то предпочитает простые солёные, а кому-то нравятся более ароматные и пряные. Помидоры с горчицей должны понравиться именно тем, кто любит необычные и насыщенные вкусы. По этому рецепту помидоры получаются пикантными, с легкой остринкой и немного похожими на квашеные.

Способом приготовления поделилась YouTube-блогерша Nekrasovakitchen.

Ингредиенты:

Помидоры сливки — сколько поместится

Сухая горчица – 1 ст. л. с горкой

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки

Для маринада (примерно 4 литра на 3 банка по 3 литра):

Вода – 4 л

Сахар – 12 ст. л. с горкой

Соль – 3 ст. л. с горкой

Уксус 9% — 200 мл

Этапы приготовления:

Сначала моем помидоры и плотно укладываем их в подготовленные 3-литровые банки. Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и даём покипеть 1-2 минуты, чтобы все ингредиенты хорошо растворились. В кипящий маринад добавляем уксус и варим еще 1-2 минуты. Маринад оставляем, чтобы он полностью остыл. Тем временем в каждую банку с помидорами добавляем по одной столовой ложке сухой горчицы с горкой. Предварительно измельчённые таблетки аспирина также добавляем в банки. Когда маринад остыл, заливаем им банки с помидорами, накрываем их крышками и плотно закручиваем. После этого банки хорошо встряхиваем, чтобы горчица и аспирин равномерно распределились по всему объему.

Сохранять готовые помидоры можно как в погребе, так и в прохладном месте в квартире.