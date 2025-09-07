Консервированные помидоры с горчицей: рецепт на зиму без стерилизации
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
По вкусу лучше обычных соленых
У каждого свои вкусы, когда речь идет о консервированных помидорах. Кто-то предпочитает простые солёные, а кому-то нравятся более ароматные и пряные. Помидоры с горчицей должны понравиться именно тем, кто любит необычные и насыщенные вкусы. По этому рецепту помидоры получаются пикантными, с легкой остринкой и немного похожими на квашеные.
Способом приготовления поделилась YouTube-блогерша Nekrasovakitchen.
Ингредиенты:
- Помидоры сливки — сколько поместится
- Сухая горчица – 1 ст. л. с горкой
- Аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки
Для маринада (примерно 4 литра на 3 банка по 3 литра):
- Вода – 4 л
- Сахар – 12 ст. л. с горкой
- Соль – 3 ст. л. с горкой
- Уксус 9% — 200 мл
Этапы приготовления:
- Сначала моем помидоры и плотно укладываем их в подготовленные 3-литровые банки.
- Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и даём покипеть 1-2 минуты, чтобы все ингредиенты хорошо растворились.
- В кипящий маринад добавляем уксус и варим еще 1-2 минуты. Маринад оставляем, чтобы он полностью остыл.
- Тем временем в каждую банку с помидорами добавляем по одной столовой ложке сухой горчицы с горкой. Предварительно измельчённые таблетки аспирина также добавляем в банки.
- Когда маринад остыл, заливаем им банки с помидорами, накрываем их крышками и плотно закручиваем.
- После этого банки хорошо встряхиваем, чтобы горчица и аспирин равномерно распределились по всему объему.
Сохранять готовые помидоры можно как в погребе, так и в прохладном месте в квартире.