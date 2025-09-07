Укр

Консервированные помидоры с горчицей: рецепт на зиму без стерилизации

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Помидоры получаются как квашеные, но еще вкуснее
Помидоры получаются как квашеные, но еще вкуснее

По вкусу лучше обычных соленых

У каждого свои вкусы, когда речь идет о консервированных помидорах. Кто-то предпочитает простые солёные, а кому-то нравятся более ароматные и пряные. Помидоры с горчицей должны понравиться именно тем, кто любит необычные и насыщенные вкусы. По этому рецепту помидоры получаются пикантными, с легкой остринкой и немного похожими на квашеные.

Способом приготовления поделилась YouTube-блогерша Nekrasovakitchen.

Ингредиенты:

  • Помидоры сливки — сколько поместится
  • Сухая горчица – 1 ст. л. с горкой
  • Аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки

Для маринада (примерно 4 литра на 3 банка по 3 литра):

  • Вода – 4 л
  • Сахар – 12 ст. л. с горкой
  • Соль – 3 ст. л. с горкой
  • Уксус 9% — 200 мл

Этапы приготовления:

  1. Сначала моем помидоры и плотно укладываем их в подготовленные 3-литровые банки.
  2. Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и даём покипеть 1-2 минуты, чтобы все ингредиенты хорошо растворились.
  3. В кипящий маринад добавляем уксус и варим еще 1-2 минуты. Маринад оставляем, чтобы он полностью остыл.
  4. Тем временем в каждую банку с помидорами добавляем по одной столовой ложке сухой горчицы с горкой. Предварительно измельчённые таблетки аспирина также добавляем в банки.
  5. Когда маринад остыл, заливаем им банки с помидорами, накрываем их крышками и плотно закручиваем.
  6. После этого банки хорошо встряхиваем, чтобы горчица и аспирин равномерно распределились по всему объему.

Сохранять готовые помидоры можно как в погребе, так и в прохладном месте в квартире.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Консервация