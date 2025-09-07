Консервовані помідори з гірчицею: рецепт на зиму без стерилізації

Смакують краще за звичайні солоні

У кожного свої смаки, коли йдеться про консервовані помідори. Хтось надає перевагу простим солоним, а комусь подобаються більш ароматні та пряні. Помідори з гірчицею мають сподобатись саме тим, хто любить незвичайні та насичені смаки. За цим рецептом помідори виходять пікантними, з легкою гостринкою і трохи схожі на квашені.

Способом приготування поділилась YouTube-блогерка Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

Помідори сливки — скільки поміститься

Суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки

Для маринаду (приблизно 4 літри на 3 банки по 3 літри):

Вода — 4 л

Цукор — 12 ст. л. з гіркою

Сіль — 3 ст. л. з гіркою

Оцет 9% — 200 мл

Етапи приготування:

Спочатку миємо помідори і щільно вкладаємо їх у підготовлені 3-літрові банки. Воду наливаємо в каструлю, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і даємо покипіти 1-2 хвилини, щоб усі інгредієнти добре розчинилися. У киплячий маринад додаємо оцет і варимо ще 1-2 хвилини. Маринад залишаємо, щоб він повністю охолонув. Тим часом у кожну банку з помідорами додаємо по одній столовій ложці сухої гірчиці з гіркою. Попередньо подрібнені таблетки аспірину також додаємо в банки. Коли маринад охолонув, заливаємо ним банки з помідорами, накриваємо їх кришками й щільно закручуємо. Після цього банки добре струшуємо, щоб гірчиця та аспірин рівномірно розподілилися по всьому об’єму.

Зберігати готові помідори можна як у погребі, так і в прохолодному місці у квартирі.