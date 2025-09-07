Консервовані помідори з гірчицею: рецепт на зиму без стерилізації
Смакують краще за звичайні солоні
У кожного свої смаки, коли йдеться про консервовані помідори. Хтось надає перевагу простим солоним, а комусь подобаються більш ароматні та пряні. Помідори з гірчицею мають сподобатись саме тим, хто любить незвичайні та насичені смаки. За цим рецептом помідори виходять пікантними, з легкою гостринкою і трохи схожі на квашені.
Способом приготування поділилась YouTube-блогерка Nekrasovakitchen.
Інгредієнти:
- Помідори сливки — скільки поміститься
- Суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою
- Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки
- Для маринаду (приблизно 4 літри на 3 банки по 3 літри):
- Вода — 4 л
- Цукор — 12 ст. л. з гіркою
- Сіль — 3 ст. л. з гіркою
- Оцет 9% — 200 мл
Етапи приготування:
- Спочатку миємо помідори і щільно вкладаємо їх у підготовлені 3-літрові банки.
- Воду наливаємо в каструлю, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і даємо покипіти 1-2 хвилини, щоб усі інгредієнти добре розчинилися.
- У киплячий маринад додаємо оцет і варимо ще 1-2 хвилини. Маринад залишаємо, щоб він повністю охолонув.
- Тим часом у кожну банку з помідорами додаємо по одній столовій ложці сухої гірчиці з гіркою. Попередньо подрібнені таблетки аспірину також додаємо в банки.
- Коли маринад охолонув, заливаємо ним банки з помідорами, накриваємо їх кришками й щільно закручуємо.
- Після цього банки добре струшуємо, щоб гірчиця та аспірин рівномірно розподілилися по всьому об’єму.
Зберігати готові помідори можна як у погребі, так і в прохолодному місці у квартирі.