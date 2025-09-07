Рус

Консервовані помідори з гірчицею: рецепт на зиму без стерилізації

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Помідори виходять як квашені, але ще смачніші
Помідори виходять як квашені, але ще смачніші

Смакують краще за звичайні солоні

У кожного свої смаки, коли йдеться про консервовані помідори. Хтось надає перевагу простим солоним, а комусь подобаються більш ароматні та пряні. Помідори з гірчицею мають сподобатись саме тим, хто любить незвичайні та насичені смаки. За цим рецептом помідори виходять пікантними, з легкою гостринкою і трохи схожі на квашені.

Способом приготування поділилась YouTube-блогерка Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

  • Помідори сливки — скільки поміститься
  • Суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою
  • Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки
  • Для маринаду (приблизно 4 літри на 3 банки по 3 літри):
  • Вода — 4 л
  • Цукор — 12 ст. л. з гіркою
  • Сіль — 3 ст. л. з гіркою
  • Оцет 9% — 200 мл

Етапи приготування:

  1. Спочатку миємо помідори і щільно вкладаємо їх у підготовлені 3-літрові банки.
  2. Воду наливаємо в каструлю, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і даємо покипіти 1-2 хвилини, щоб усі інгредієнти добре розчинилися.
  3. У киплячий маринад додаємо оцет і варимо ще 1-2 хвилини. Маринад залишаємо, щоб він повністю охолонув.
  4. Тим часом у кожну банку з помідорами додаємо по одній столовій ложці сухої гірчиці з гіркою. Попередньо подрібнені таблетки аспірину також додаємо в банки.
  5. Коли маринад охолонув, заливаємо ним банки з помідорами, накриваємо їх кришками й щільно закручуємо.
  6. Після цього банки добре струшуємо, щоб гірчиця та аспірин рівномірно розподілилися по всьому об’єму.

Зберігати готові помідори можна як у погребі, так і в прохолодному місці у квартирі.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Консервація