Закуска из баклажанов и хумуса, которая удивит всех гостей: этот рецепт должен попробовать каждый
-
-
Читати українською
Этот рецепт из баклажанов станет вашим любимым
Пока сезон баклажанов еще не закончился, стоит воспользоваться возможностью приготовить из них что-то вкусное и простое. Закуска из баклажанов и помидоров очень простая в приготовлении. Надо всего лишь нарезать и обжарить овощи. А особый вкус и сытность блюду придадут хумус и песто.
Рецептом на своей странице в Instagram поделилась блогерша evgeniay_kychnirenko.
Ингредиенты:
- Баклажан – 1 шт.
- Томаты черри — горсть
- Хумус – 2 ст. л.
- Песто – 2 ст. л.
- Петрушка – 2 ч. л.
- Растительное масло – 3-4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец – по вкусу
Как приготовить закуску из баклажанов с хумусом и песто
- Помойте баклажаны и нарежьте продолговатыми ломтиками на 3 части.
- Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте баклажаны по несколько минут с каждой стороны.
- Помидоры нарежьте небольшими кусочками и обжарьте.
- Выложите баклажаны на тарелку. Сверху выложите немного хумуса, песто, жареные помидоры и свежую петрушку. Посыпьте солью, перцем и подавайте на стол.