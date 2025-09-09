Укр

Закуска из баклажанов и хумуса, которая удивит всех гостей: этот рецепт должен попробовать каждый

Жареные баклажаны с помидорами, хумусом и песто
Этот рецепт из баклажанов станет вашим любимым

Пока сезон баклажанов еще не закончился, стоит воспользоваться возможностью приготовить из них что-то вкусное и простое. Закуска из баклажанов и помидоров очень простая в приготовлении. Надо всего лишь нарезать и обжарить овощи. А особый вкус и сытность блюду придадут хумус и песто.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась блогерша evgeniay_kychnirenko.

Ингредиенты:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Томаты черри — горсть
  • Хумус – 2 ст. л.
  • Песто – 2 ст. л.
  • Петрушка – 2 ч. л.
  • Растительное масло – 3-4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец – по вкусу

Как приготовить закуску из баклажанов с хумусом и песто

  1. Помойте баклажаны и нарежьте продолговатыми ломтиками на 3 части.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте баклажаны по несколько минут с каждой стороны.
  3. Помидоры нарежьте небольшими кусочками и обжарьте.
  4. Выложите баклажаны на тарелку. Сверху выложите немного хумуса, песто, жареные помидоры и свежую петрушку. Посыпьте солью, перцем и подавайте на стол.
