Закуска из баклажанов и хумуса, которая удивит всех гостей: этот рецепт должен попробовать каждый

Этот рецепт из баклажанов станет вашим любимым

Пока сезон баклажанов еще не закончился, стоит воспользоваться возможностью приготовить из них что-то вкусное и простое. Закуска из баклажанов и помидоров очень простая в приготовлении. Надо всего лишь нарезать и обжарить овощи. А особый вкус и сытность блюду придадут хумус и песто.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась блогерша evgeniay_kychnirenko.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Томаты черри — горсть

Хумус – 2 ст. л.

Песто – 2 ст. л.

Петрушка – 2 ч. л.

Растительное масло – 3-4 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец – по вкусу

Как приготовить закуску из баклажанов с хумусом и песто