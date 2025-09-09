Рус

Закуска з баклажанів та хумусу, яка здивує всіх гостей: цей рецепт має спробувати кожен

Наталя Граковська
Смажені баклажани з помідорами, хумусом та песто
Смажені баклажани з помідорами, хумусом та песто

Цей рецепт з баклажанів стане вашим улюбленим

Поки сезон баклажанів ще не закінчився, варто скористатися можливістю приготувати з них щось смачне та легке. Закуска з баклажанів та помідорів дуже проста у приготуванні. Треба всього лише нарізати та обсмажити овочі. А особливого смаку та ситності страві додадуть хумус та песто.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилась блогерка evgeniay_kychnirenko.

Інгредієнти:

  • Баклажан — 1 шт.
  • Томати чері — жменя
  • Хумус – 2 ст. л.
  • Песто — 2 ст. л.
  • Петрушка – 2 ч. л.
  • Рослинна олія – 3-4 ст. л.
  • Сіль — на смак
  • Перець – на смак

Як приготувати закуску з баклажанів з хумусом та песто

  1. Помийте баклажани і наріжте довгастими скибочками на 3 частини.
  2. Розігрійте олію у сковороді. Обсмажте баклажани по кілька хвилин із кожної сторони.
  3. Помідори наріжте невеликими шматочками і обсмажте.
  4. Викладіть баклажани на тарілку. Зверху викладіть трохи хумусу, песто, смажені помідори та свіжу петрушку. Посипте сіллю, перцем та подавайте на стіл.
