Закуска з баклажанів та хумусу, яка здивує всіх гостей: цей рецепт має спробувати кожен
Цей рецепт з баклажанів стане вашим улюбленим
Поки сезон баклажанів ще не закінчився, варто скористатися можливістю приготувати з них щось смачне та легке. Закуска з баклажанів та помідорів дуже проста у приготуванні. Треба всього лише нарізати та обсмажити овочі. А особливого смаку та ситності страві додадуть хумус та песто.
Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилась блогерка evgeniay_kychnirenko.
Інгредієнти:
- Баклажан — 1 шт.
- Томати чері — жменя
- Хумус – 2 ст. л.
- Песто — 2 ст. л.
- Петрушка – 2 ч. л.
- Рослинна олія – 3-4 ст. л.
- Сіль — на смак
- Перець – на смак
Як приготувати закуску з баклажанів з хумусом та песто
- Помийте баклажани і наріжте довгастими скибочками на 3 частини.
- Розігрійте олію у сковороді. Обсмажте баклажани по кілька хвилин із кожної сторони.
- Помідори наріжте невеликими шматочками і обсмажте.
- Викладіть баклажани на тарілку. Зверху викладіть трохи хумусу, песто, смажені помідори та свіжу петрушку. Посипте сіллю, перцем та подавайте на стіл.