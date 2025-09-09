Закуска з баклажанів та хумусу, яка здивує всіх гостей: цей рецепт має спробувати кожен

Цей рецепт з баклажанів стане вашим улюбленим

Поки сезон баклажанів ще не закінчився, варто скористатися можливістю приготувати з них щось смачне та легке. Закуска з баклажанів та помідорів дуже проста у приготуванні. Треба всього лише нарізати та обсмажити овочі. А особливого смаку та ситності страві додадуть хумус та песто.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилась блогерка evgeniay_kychnirenko.

Інгредієнти:

Баклажан — 1 шт.

Томати чері — жменя

Хумус – 2 ст. л.

Песто — 2 ст. л.

Петрушка – 2 ч. л.

Рослинна олія – 3-4 ст. л.

Сіль — на смак

Перець – на смак

Як приготувати закуску з баклажанів з хумусом та песто