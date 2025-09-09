Квашеные зеленые помидоры с начинкой: рецепт острой закуски, которая будет готова за пару дней
-
-
Готовьте квашеные помидоры с начинкой, пока еще сезон
Мы делились рецептом салата из зеленых помидоров и перца, который отлично подходит для зимних запасов. Но если хочется чего-то более простого в приготовлении и того, что можно есть уже через пару дней, советуем попробовать квашеные зеленые помидоры с начинкой. Помидоры по этому рецепту получаются остренькие и подходят к любым блюдам.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша danilchenko_77.
Ингредиенты:
- помидоры зеленые 2,5 кг;
- чеснок 3 головки;
- горький перец 1 шт;
- морковь 1 шт.
Для маринада:
- вода 2,5 л;
- соль 125 г.
Этапы приготовления:
- В помидорах сделать надрезы. Морковь натереть на грубой терке. Чеснок с перцем измельчить с помощью блендера.
- Нафаршировать надрезанные помидоры смесью чеснока с перцем.
- Фаршированные помидоры и морковь сложить в банку слоями.
- Воду вскипятить, добавить соль и залить помидоры.
- Закрыть банки крышками. Через 2 дня помидоры будут готовы к употреблению.