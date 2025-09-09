Укр

Квашеные зеленые помидоры с начинкой: рецепт острой закуски, которая будет готова за пару дней

Наталья Граковская
Читати українською
Острые зеленые помидоры
Готовьте квашеные помидоры с начинкой, пока еще сезон

Мы делились рецептом салата из зеленых помидоров и перца, который отлично подходит для зимних запасов. Но если хочется чего-то более простого в приготовлении и того, что можно есть уже через пару дней, советуем попробовать квашеные зеленые помидоры с начинкой. Помидоры по этому рецепту получаются остренькие и подходят к любым блюдам.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша danilchenko_77.

Ингредиенты:

  • помидоры зеленые 2,5 кг;
  • чеснок 3 головки;
  • горький перец 1 шт;
  • морковь 1 шт.

Для маринада:

  • вода 2,5 л;
  • соль 125 г.

Этапы приготовления:

  1. В помидорах сделать надрезы. Морковь натереть на грубой терке. Чеснок с перцем измельчить с помощью блендера.
  2. Нафаршировать надрезанные помидоры смесью чеснока с перцем.
  3. Фаршированные помидоры и морковь сложить в банку слоями.
  4. Воду вскипятить, добавить соль и залить помидоры.
  5. Закрыть банки крышками. Через 2 дня помидоры будут готовы к употреблению.
