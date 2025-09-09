Квашені зелені помідори з начинкою: рецепт гострої закуски, що буде готова за пару днів
-
-
Читать на русском
Готуйте квашені помідори з начинкою, поки ще сезон
Ми ділилися рецептом салату з зелених помідорів та перцю, який чудово підходить для зимових запасів. Але якщо хочеться чогось простішого у приготуванні та такого, що можна скуштувати вже за пару днів, радимо спробувати квашені зелені помідори з начинкою. Помідори за цим рецептом виходять гостренькі та смакують з будь-якими стравами.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка danilchenko_77.
Інгредієнти:
- помідори зелені 2,5 кг;
- часник 3 головки;
- гіркий перець 1 шт;
- морква 1 шт.
Для маринаду:
- вода 2,5 л;
- сіль 125 г.
Етапи приготування:
- В помідорах зробити надрізи. Моркву натерти на грубій тертці. Часник з перцем подрібнити за допомогою блендера.
- Нафарширувати надрізані помідори сумішшю часнику з перцем.
- Фаршировані помідори та моркву скласти в банку шарами.
- Воду закип'ятити, додати сіль та залити помідори.
- Закрити банки кришками. Через 2 дні вони будуть готові до вживання.