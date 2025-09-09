Рус

Квашені зелені помідори з начинкою: рецепт гострої закуски, що буде готова за пару днів

Наталя Граковська
Гострі зелені помідори
Гострі зелені помідори. Фото Скріншот YouTube

Готуйте квашені помідори з начинкою, поки ще сезон

Ми ділилися рецептом салату з зелених помідорів та перцю, який чудово підходить для зимових запасів. Але якщо хочеться чогось простішого у приготуванні та такого, що можна скуштувати вже за пару днів, радимо спробувати квашені зелені помідори з начинкою. Помідори за цим рецептом виходять гостренькі та смакують з будь-якими стравами.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка danilchenko_77.

Інгредієнти:

  • помідори зелені 2,5 кг;
  • часник 3 головки;
  • гіркий перець 1 шт;
  • морква 1 шт.

Для маринаду:

  • вода 2,5 л;
  • сіль 125 г.

Етапи приготування:

  1. В помідорах зробити надрізи. Моркву натерти на грубій тертці. Часник з перцем подрібнити за допомогою блендера.
  2. Нафарширувати надрізані помідори сумішшю часнику з перцем.
  3. Фаршировані помідори та моркву скласти в банку шарами.
  4. Воду закип'ятити, додати сіль та залити помідори.
  5. Закрити банки кришками. Через 2 дні вони будуть готові до вживання.
