Квашені зелені помідори з начинкою: рецепт гострої закуски, що буде готова за пару днів

Готуйте квашені помідори з начинкою, поки ще сезон

Ми ділилися рецептом салату з зелених помідорів та перцю, який чудово підходить для зимових запасів. Але якщо хочеться чогось простішого у приготуванні та такого, що можна скуштувати вже за пару днів, радимо спробувати квашені зелені помідори з начинкою. Помідори за цим рецептом виходять гостренькі та смакують з будь-якими стравами.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка danilchenko_77.

Інгредієнти:

помідори зелені 2,5 кг;

часник 3 головки;

гіркий перець 1 шт;

морква 1 шт.

Для маринаду:

вода 2,5 л;

сіль 125 г.

Етапи приготування: