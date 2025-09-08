Укр

Если есть зеленые помидоры и перец: приготовьте салат, который заменит все остальные заготовки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зеленые помидоры не придется выбрасывать
Зеленые помидоры не придется выбрасывать. Фото instagram.com

Простой рецепт вкусного салата из зеленых помидоров на зиму

Раньше мы уже делились рецептом жареных зеленых помидоров, а сегодня предлагаем другой не менее вкусный способ приготовления этих овощей. Если добавить к зеленым помидорам сладкий перец, морковь и лук, а затем проварить овощи, получится вкуснейший салат на зиму. Баночка салата из зеленых помидоров станет отличным дополнением к любому гарниру зимой.

Рецептом салата поделилась блогерша smishna_diana на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 кг зеленых помидоров;
  • 1 кг красного болгарского перца;
  • 1 кг лука;
  • 1 кг моркови;
  • 0,5 л подсолнечного масла;
  • 200 г сахара;
  • 150 г уксуса (9%);
  • 2 ст. ложки соли
  • Специи по желанию (перец горошком, душистый перец, лавровый лист).

Как приготовить салат из зеленых помидоров

  1. Нарезаем все овощи: зеленые помидоры — дольками, болгарский перец — соломкой, лук — кольцами или лепестками, а морковь натираем на крупной терке.
  2. Смешиваем нарезанные овощи в большой кастрюле.
  3. Добавляем к овощам подсолнечное масло, сахар, уксус и соль. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.
  4. Оставляем овощную смесь постоять на 1-2 часа, чтобы она пустила сок.
  5. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. После закипания убавляем огонь и кипятим салат 20-30 минут, периодически помешивая. За несколько минут до готовности добавляем специи, если вы их используете.
  6. Раскладываем готовый горячий салат по стерилизованным банкам.
  7. Закатываем банки стерильными крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем чем-то теплым (одеялом, полотенцем) и оставляем до полного остывания.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Зеленые помидоры #Консервация