Если есть зеленые помидоры и перец: приготовьте салат, который заменит все остальные заготовки

Простой рецепт вкусного салата из зеленых помидоров на зиму

Раньше мы уже делились рецептом жареных зеленых помидоров, а сегодня предлагаем другой не менее вкусный способ приготовления этих овощей. Если добавить к зеленым помидорам сладкий перец, морковь и лук, а затем проварить овощи, получится вкуснейший салат на зиму. Баночка салата из зеленых помидоров станет отличным дополнением к любому гарниру зимой.

Рецептом салата поделилась блогерша smishna_diana на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

3 кг зеленых помидоров;

1 кг красного болгарского перца;

1 кг лука;

1 кг моркови;

0,5 л подсолнечного масла;

200 г сахара;

150 г уксуса (9%);

2 ст. ложки соли

Специи по желанию (перец горошком, душистый перец, лавровый лист).

Как приготовить салат из зеленых помидоров