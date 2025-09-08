Если есть зеленые помидоры и перец: приготовьте салат, который заменит все остальные заготовки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой рецепт вкусного салата из зеленых помидоров на зиму
Раньше мы уже делились рецептом жареных зеленых помидоров, а сегодня предлагаем другой не менее вкусный способ приготовления этих овощей. Если добавить к зеленым помидорам сладкий перец, морковь и лук, а затем проварить овощи, получится вкуснейший салат на зиму. Баночка салата из зеленых помидоров станет отличным дополнением к любому гарниру зимой.
Рецептом салата поделилась блогерша smishna_diana на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 кг зеленых помидоров;
- 1 кг красного болгарского перца;
- 1 кг лука;
- 1 кг моркови;
- 0,5 л подсолнечного масла;
- 200 г сахара;
- 150 г уксуса (9%);
- 2 ст. ложки соли
- Специи по желанию (перец горошком, душистый перец, лавровый лист).
Как приготовить салат из зеленых помидоров
- Нарезаем все овощи: зеленые помидоры — дольками, болгарский перец — соломкой, лук — кольцами или лепестками, а морковь натираем на крупной терке.
- Смешиваем нарезанные овощи в большой кастрюле.
- Добавляем к овощам подсолнечное масло, сахар, уксус и соль. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.
- Оставляем овощную смесь постоять на 1-2 часа, чтобы она пустила сок.
- Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. После закипания убавляем огонь и кипятим салат 20-30 минут, периодически помешивая. За несколько минут до готовности добавляем специи, если вы их используете.
- Раскладываем готовый горячий салат по стерилизованным банкам.
- Закатываем банки стерильными крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем чем-то теплым (одеялом, полотенцем) и оставляем до полного остывания.