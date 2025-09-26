Помидоры 9-6-3: простой рецепт идеальной зимней консервации (видео)
Подойдут к картофелю, мясу и многому другому, обязательно попробуйте
Помидор – один из самых популярных овощей в летне-осенний сезон, который используют в салатах, соусах, супах и заготовках. Особой любовью пользуются маринованные помидоры, ведь они сохраняют вкус лета и прекрасно дополняют любое блюдо зимой.
Благодаря простым ингредиентам они получаются ароматными, насыщенными и хорошо сохраняющимися. Но сегодня мы предлагаем проверенный рецепт маринованных помидоров в банках, который легко приготовить на дому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".
Как приготовить помидоры 9-6-3
Ингредиенты:
- помидоры – по объему банки;
- укроп – 1 веточка;
- лавровый лист – 1 шт.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- лук – несколько колец;
- перец черный горошком – 5–6 шт.;
- перец душистый – 3–4 шт.;
- гвоздика – по желанию;
- сахар – 3 ст. л. (на 1 л банка);
- соль – 1 ст. л. без горки (на 1 л банка);
- уксус 9% – 2 ст. л. (на 1 л банка).
Способ приготовления:
- Помыть помидоры и плотно сложить в стерилизованные банки.
- На дно каждой банки положить укроп, лавровый лист, чеснок, лук, перец и гвоздику.
- Залить овощи крутым кипятком и оставить на 15 минут, накрыв крышкой.
- Слить воду из банок в кастрюлю и довести до кипения.
- В банки добавить сахар, соль и уксус.
- Залить все кипятком, закрутить крышки и укутать до полного охлаждения.