Укр

Помидоры 9-6-3: простой рецепт идеальной зимней консервации (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Немного сладкие, несравненно вкусные
Немного сладкие, несравненно вкусные. Фото youtube.com

Подойдут к картофелю, мясу и многому другому, обязательно попробуйте

Помидор – один из самых популярных овощей в летне-осенний сезон, который используют в салатах, соусах, супах и заготовках. Особой любовью пользуются маринованные помидоры, ведь они сохраняют вкус лета и прекрасно дополняют любое блюдо зимой.

Благодаря простым ингредиентам они получаются ароматными, насыщенными и хорошо сохраняющимися. Но сегодня мы предлагаем проверенный рецепт маринованных помидоров в банках, который легко приготовить на дому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".

Как приготовить помидоры 9-6-3

Ингредиенты:

  • помидоры – по объему банки;
  • укроп – 1 веточка;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • лук – несколько колец;
  • перец черный горошком – 5–6 шт.;
  • перец душистый – 3–4 шт.;
  • гвоздика – по желанию;
  • сахар – 3 ст. л. (на 1 л банка);
  • соль – 1 ст. л. без горки (на 1 л банка);
  • уксус 9% – 2 ст. л. (на 1 л банка).

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры и плотно сложить в стерилизованные банки.
  2. На дно каждой банки положить укроп, лавровый лист, чеснок, лук, перец и гвоздику.
  3. Залить овощи крутым кипятком и оставить на 15 минут, накрыв крышкой.
  4. Слить воду из банок в кастрюлю и довести до кипения.
  5. В банки добавить сахар, соль и уксус.
  6. Залить все кипятком, закрутить крышки и укутать до полного охлаждения.
Теги:
#Помидоры #Консервация #Готовим дома