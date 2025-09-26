Помидоры 9-6-3: простой рецепт идеальной зимней консервации (видео)

Подойдут к картофелю, мясу и многому другому, обязательно попробуйте

Помидор – один из самых популярных овощей в летне-осенний сезон, который используют в салатах, соусах, супах и заготовках. Особой любовью пользуются маринованные помидоры, ведь они сохраняют вкус лета и прекрасно дополняют любое блюдо зимой.

Благодаря простым ингредиентам они получаются ароматными, насыщенными и хорошо сохраняющимися. Но сегодня мы предлагаем проверенный рецепт маринованных помидоров в банках, который легко приготовить на дому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zha457".

Как приготовить помидоры 9-6-3

Ингредиенты:

помидоры – по объему банки;

укроп – 1 веточка;

лавровый лист – 1 шт.;

чеснок – 2–3 зубчика;

лук – несколько колец;

перец черный горошком – 5–6 шт.;

перец душистый – 3–4 шт.;

гвоздика – по желанию;

сахар – 3 ст. л. (на 1 л банка);

соль – 1 ст. л. без горки (на 1 л банка);

уксус 9% – 2 ст. л. (на 1 л банка).

Способ приготовления: