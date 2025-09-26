Помідори 9-6-3: простий рецепт ідеальної зимової консервації (відео)
Підійдуть до картоплі, м'яса та багато іншого, обов'язково спробуйте
Помідор — один із найпопулярніших овочів у літньо-осінній сезон, який використовують у салатах, соусах, супах та заготівлях. Особливою любов’ю користуються мариновані помідори, адже вони зберігають смак літа й чудово доповнюють будь-яку страву взимку.
Завдяки простим інгредієнтам вони виходять ароматними, насиченими й гарно зберігаються. Але сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт маринованих помідорів у банках, який легко приготувати вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".
Як приготувати помідори 9-6-3
Інгредієнти:
- помідори – за обсягом банки;
- укроп – 1 гілочка;
- лавровий лист – 1 шт.;
- часник – 2–3 зубчики;
- цибуля – кілька кілець;
- перець чорний горошком – 5–6 шт.;
- перець духмяний – 3–4 шт.;
- гвоздика – за бажанням;
- цукор – 3 ст. л. (на 1 л банку);
- сіль – 1 ст. л. без гірки (на 1 л банку);
- оцет 9 % – 2 ст. л. (на 1 л банку).
Спосіб приготування:
- Помити помідори та щільно скласти їх у стерилізовані банки.
- На дно кожної банки покласти кріп, лавровий лист, часник, цибулю, перець та гвоздику.
- Залити овочі окропом і залишити на 15 хвилин, накривши кришкою.
- Злити воду з банок у каструлю й довести її до кипіння.
- У банки додати цукор, сіль та оцет.
- Залити все окропом, закрутити кришки й укутати до повного охолодження.