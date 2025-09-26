Рус

Помідори 9-6-3: простий рецепт ідеальної зимової консервації (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Трохи солодкі, незрівнянно смачні
Трохи солодкі, незрівнянно смачні.

Підійдуть до картоплі, м'яса та багато іншого, обов'язково спробуйте

Помідор — один із найпопулярніших овочів у літньо-осінній сезон, який використовують у салатах, соусах, супах та заготівлях. Особливою любов’ю користуються мариновані помідори, адже вони зберігають смак літа й чудово доповнюють будь-яку страву взимку.

Завдяки простим інгредієнтам вони виходять ароматними, насиченими й гарно зберігаються. Але сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт маринованих помідорів у банках, який легко приготувати вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".

Як приготувати помідори 9-6-3

Інгредієнти:

  • помідори – за обсягом банки;
  • укроп – 1 гілочка;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • часник – 2–3 зубчики;
  • цибуля – кілька кілець;
  • перець чорний горошком – 5–6 шт.;
  • перець духмяний – 3–4 шт.;
  • гвоздика – за бажанням;
  • цукор – 3 ст. л. (на 1 л банку);
  • сіль – 1 ст. л. без гірки (на 1 л банку);
  • оцет 9 % – 2 ст. л. (на 1 л банку).

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори та щільно скласти їх у стерилізовані банки.
  2. На дно кожної банки покласти кріп, лавровий лист, часник, цибулю, перець та гвоздику.
  3. Залити овочі окропом і залишити на 15 хвилин, накривши кришкою.
  4. Злити воду з банок у каструлю й довести її до кипіння.
  5. У банки додати цукор, сіль та оцет.
  6. Залити все окропом, закрутити кришки й укутати до повного охолодження.
