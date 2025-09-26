Помідори 9-6-3: простий рецепт ідеальної зимової консервації (відео)

Підійдуть до картоплі, м'яса та багато іншого, обов'язково спробуйте

Помідор — один із найпопулярніших овочів у літньо-осінній сезон, який використовують у салатах, соусах, супах та заготівлях. Особливою любов’ю користуються мариновані помідори, адже вони зберігають смак літа й чудово доповнюють будь-яку страву взимку.

Завдяки простим інгредієнтам вони виходять ароматними, насиченими й гарно зберігаються. Але сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт маринованих помідорів у банках, який легко приготувати вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".

Як приготувати помідори 9-6-3

Інгредієнти:

помідори – за обсягом банки;

укроп – 1 гілочка;

лавровий лист – 1 шт.;

часник – 2–3 зубчики;

цибуля – кілька кілець;

перець чорний горошком – 5–6 шт.;

перець духмяний – 3–4 шт.;

гвоздика – за бажанням;

цукор – 3 ст. л. (на 1 л банку);

сіль – 1 ст. л. без гірки (на 1 л банку);

оцет 9 % – 2 ст. л. (на 1 л банку).

Спосіб приготування: