Вкуснее чем у бабушки: квашеные помидоры с горчицей, которые всегда получаются идеальными

Справится каждый

Помидор – это универсальный овощ, который используется для приготовления салатов, соусов, закусок и заготовок на зиму. Из него готовят как быстрые маринованные помидоры, так и долго квасящиеся по классическим рецептам.

Но сегодня мы предлагаем квашеные помидоры с горчицей – ароматные, немного пикантные и очень сочные. Такая консервация не только сохраняет свежесть овощей, но и придает особый вкус благодаря горчичному порошку и зелени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".

Как приготовить квашеные помидоры

Ингредиенты:

помидоры твердые – 2–3 кг;

листья хрена – 3–4 шт.;

укроп – 5–6 веточек;

листья смородины – 3–4 шт.;

листья вишни – 3–4 шт.;

чеснок – 4–6 зубчиков;

соль – 100 мл;

сахар – 100 мл (или по вкусу 50–100 мл);

горчичный порошок – 1 ст. л;

вода холодная – достаточно для заливки;

Способ приготовления: