Вкуснее чем у бабушки: квашеные помидоры с горчицей, которые всегда получаются идеальными

Мария Швец
Ароматная и очень вкусная закуска без лишних хлопот
Справится каждый

Помидор – это универсальный овощ, который используется для приготовления салатов, соусов, закусок и заготовок на зиму. Из него готовят как быстрые маринованные помидоры, так и долго квасящиеся по классическим рецептам.

Но сегодня мы предлагаем квашеные помидоры с горчицей – ароматные, немного пикантные и очень сочные. Такая консервация не только сохраняет свежесть овощей, но и придает особый вкус благодаря горчичному порошку и зелени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".

Как приготовить квашеные помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры твердые – 2–3 кг;
  • листья хрена – 3–4 шт.;
  • укроп – 5–6 веточек;
  • листья смородины – 3–4 шт.;
  • листья вишни – 3–4 шт.;
  • чеснок – 4–6 зубчиков;
  • соль – 100 мл;
  • сахар – 100 мл (или по вкусу 50–100 мл);
  • горчичный порошок – 1 ст. л;
  • вода холодная – достаточно для заливки;

Способ приготовления:

  1. На дно банки или лотка выложить хрен, зелень, листья смородины и вишни, несколько зубчиков чеснока.
  2. Наполнить помидорами, чередуя слои с зеленью и чесноком.
  3. Смешать соль, сахар и горчичный порошок, растворить в прохладной воде.
  4. Залить овощи приготовленным рассолом до полного покрытия.
  5. Закрыть емкость и оставить в день при комнатной температуре, затем переместить в холодное место.
  6. Ждать, пока помидоры заквасятся, после чего наслаждаться сочными и ароматными квашеными помидорами.
