Вкуснее чем у бабушки: квашеные помидоры с горчицей, которые всегда получаются идеальными
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Справится каждый
Помидор – это универсальный овощ, который используется для приготовления салатов, соусов, закусок и заготовок на зиму. Из него готовят как быстрые маринованные помидоры, так и долго квасящиеся по классическим рецептам.
Но сегодня мы предлагаем квашеные помидоры с горчицей – ароматные, немного пикантные и очень сочные. Такая консервация не только сохраняет свежесть овощей, но и придает особый вкус благодаря горчичному порошку и зелени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".
Как приготовить квашеные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры твердые – 2–3 кг;
- листья хрена – 3–4 шт.;
- укроп – 5–6 веточек;
- листья смородины – 3–4 шт.;
- листья вишни – 3–4 шт.;
- чеснок – 4–6 зубчиков;
- соль – 100 мл;
- сахар – 100 мл (или по вкусу 50–100 мл);
- горчичный порошок – 1 ст. л;
- вода холодная – достаточно для заливки;
Способ приготовления:
- На дно банки или лотка выложить хрен, зелень, листья смородины и вишни, несколько зубчиков чеснока.
- Наполнить помидорами, чередуя слои с зеленью и чесноком.
- Смешать соль, сахар и горчичный порошок, растворить в прохладной воде.
- Залить овощи приготовленным рассолом до полного покрытия.
- Закрыть емкость и оставить в день при комнатной температуре, затем переместить в холодное место.
- Ждать, пока помидоры заквасятся, после чего наслаждаться сочными и ароматными квашеными помидорами.