Смачніше ніж у бабусі: квашені помідори з гірчицею, які завжди виходять ідеальними

Впорається кожен

Помідор – це універсальний овоч, який використовують для приготування салатів, соусів, закусок та заготівель на зиму. З нього готують як швидкі мариновані помідори, так і довго квашені за класичними рецептами.

Але сьогодні ми пропонуємо квашені помідори з гірчицею – ароматні, трохи пікантні та дуже соковиті. Така консервація не лише зберігає свіжість овочів, а й додає особливого смаку завдяки гірчичному порошку та зелені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

помідори тверді – 2–3 кг;

листя хрону – 3–4 шт.;

кріп – 5–6 гілочок;

листя смородини – 3–4 шт.;

листя вишні – 3–4 шт.;

часник – 4–6 зубчиків;

сіль – 100 мл;

цукор – 100 мл (або за смаком 50–100 мл);

гірчичний порошок – 1 ст. л;

вода холодна – достатньо для заливки;

Спосіб приготування: