Смачніше ніж у бабусі: квашені помідори з гірчицею, які завжди виходять ідеальними

Марія Швець
Ароматна і дуже смачна закуска без зайвого клопоту
Ароматна і дуже смачна закуска без зайвого клопоту. Фото instagram.com

Впорається кожен

Помідор – це універсальний овоч, який використовують для приготування салатів, соусів, закусок та заготівель на зиму. З нього готують як швидкі мариновані помідори, так і довго квашені за класичними рецептами.

Але сьогодні ми пропонуємо квашені помідори з гірчицею – ароматні, трохи пікантні та дуже соковиті. Така консервація не лише зберігає свіжість овочів, а й додає особливого смаку завдяки гірчичному порошку та зелені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

  • помідори тверді – 2–3 кг;
  • листя хрону – 3–4 шт.;
  • кріп – 5–6 гілочок;
  • листя смородини – 3–4 шт.;
  • листя вишні – 3–4 шт.;
  • часник – 4–6 зубчиків;
  • сіль – 100 мл;
  • цукор – 100 мл (або за смаком 50–100 мл);
  • гірчичний порошок – 1 ст. л;
  • вода холодна – достатньо для заливки;

Спосіб приготування:

  1. На дно банки або лотка викласти хрін, зелень, листя смородини та вишні, декілька зубчиків часнику.
  2. Наповнити помідорами, чергуючи шари з зеленню та часником.
  3. Змішати сіль, цукор і гірчичний порошок, розчинити у холодній воді.
  4. Залити овочі приготованим розсолом до повного покриття.
  5. Закрити ємність і залишити на добу при кімнатній температурі, потім перемістити в холодне місце.
  6. Чекати, поки помідори вквасяться, після чого насолоджуватися соковитими та ароматними квашеними помідорами.
