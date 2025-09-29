Смачніше ніж у бабусі: квашені помідори з гірчицею, які завжди виходять ідеальними
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Впорається кожен
Помідор – це універсальний овоч, який використовують для приготування салатів, соусів, закусок та заготівель на зиму. З нього готують як швидкі мариновані помідори, так і довго квашені за класичними рецептами.
Але сьогодні ми пропонуємо квашені помідори з гірчицею – ароматні, трохи пікантні та дуже соковиті. Така консервація не лише зберігає свіжість овочів, а й додає особливого смаку завдяки гірчичному порошку та зелені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".
Як приготувати квашені помідори
Інгредієнти:
- помідори тверді – 2–3 кг;
- листя хрону – 3–4 шт.;
- кріп – 5–6 гілочок;
- листя смородини – 3–4 шт.;
- листя вишні – 3–4 шт.;
- часник – 4–6 зубчиків;
- сіль – 100 мл;
- цукор – 100 мл (або за смаком 50–100 мл);
- гірчичний порошок – 1 ст. л;
- вода холодна – достатньо для заливки;
Спосіб приготування:
- На дно банки або лотка викласти хрін, зелень, листя смородини та вишні, декілька зубчиків часнику.
- Наповнити помідорами, чергуючи шари з зеленню та часником.
- Змішати сіль, цукор і гірчичний порошок, розчинити у холодній воді.
- Залити овочі приготованим розсолом до повного покриття.
- Закрити ємність і залишити на добу при кімнатній температурі, потім перемістити в холодне місце.
- Чекати, поки помідори вквасяться, після чого насолоджуватися соковитими та ароматними квашеними помідорами.