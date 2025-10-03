Укр

Помидоры с сырной начинкой: закуска, от которой невозможно оторваться

Мария Швец
Сочные, вкусные, просто пальчики оближешь.

Легко и быстро

Помидор – сочный и яркий овощ, давно ставший любимым в салатах, закусках и маринованных блюдах, в частности в известных "голых" помидорах. Его природная свежесть и насыщенный вкус делают любое блюдо легким и аппетитным.

Сегодня мы предлагаем быструю закуску из помидоров в 5 минут, которая подойдет для завтрака, перекуса или праздничного стола. Это блюдо готовится очень просто, но выглядит эффектно и дарит великолепный аромат на кухне. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить закуску из помидоров с сыром

Ингредиенты:

• помидоры – 350 г;

• сыр – 120 г;

• чеснок – 2–3 зубчика;

• майонез – 100 г;

• зелень – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Натереть сыр и чеснок на мелкой терке.
  2. Мелко нарезать зелень и добавить в сырную массу.
  3. Добавить майонез и кропотливо перемешать до однородности.
  4. Помидоры вымыть и порезать кружочками шириной 4–7 мм, выложить на тарелку.
  5. Выложить на каждый ломтик помидора сырную массу.
  6. Украсить сверху листочками укропа или петрушки по желанию.
