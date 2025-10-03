Помидоры с сырной начинкой: закуска, от которой невозможно оторваться
Помидор – сочный и яркий овощ, давно ставший любимым в салатах, закусках и маринованных блюдах, в частности в известных "голых" помидорах. Его природная свежесть и насыщенный вкус делают любое блюдо легким и аппетитным.
Сегодня мы предлагаем быструю закуску из помидоров в 5 минут, которая подойдет для завтрака, перекуса или праздничного стола. Это блюдо готовится очень просто, но выглядит эффектно и дарит великолепный аромат на кухне. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить закуску из помидоров с сыром
Ингредиенты:
• помидоры – 350 г;
• сыр – 120 г;
• чеснок – 2–3 зубчика;
• майонез – 100 г;
• зелень – по вкусу;
Способ приготовления:
- Натереть сыр и чеснок на мелкой терке.
- Мелко нарезать зелень и добавить в сырную массу.
- Добавить майонез и кропотливо перемешать до однородности.
- Помидоры вымыть и порезать кружочками шириной 4–7 мм, выложить на тарелку.
- Выложить на каждый ломтик помидора сырную массу.
- Украсить сверху листочками укропа или петрушки по желанию.