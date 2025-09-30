Справитесь без банок: рецепт вкусных "голых" помидоров без лишних хлопот (видео)
Прекрасное дополнение к любому блюду в холодное время года
Помидоры – один из самых популярных овощей, без которого трудно представить кухню. Из них готовят соусы, салаты, закуски и даже консервируют в собственном соке. В частности, известны помидоры в томатном соке, сохраняющие свежий вкус лета.
Но сегодня мы предлагаем еще один оригинальный вариант – маринованные "голые" помидоры без кожуры, которые получаются нежными, сочными и с пикантным ароматом специй. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить маринованные "голые" помидоры
Ингредиенты:
• помидоры – 1 кг;
• вода – 1 л;
• соль – 2 ст. л. (60 г);
• сахар – 5 ст. л. (125 г);
• уксус 9% – 3 ст. л.;
• гвоздика – 4;
• смесь перцев – 15 горошин;
• лавровый лист – 3;
• чеснок – 4 зубка;
• сладкий перец – 1/2 шт.;
• горький перец – 3 кружочка;
• зелень (перила, листья смородины, петрушка, фенхель, базилик, бархатцы) – по вкусу.
Способ приготовления:
- Залить помидоры кипятком и снять с них шкурку.
- Подготовить банки и положить на дно зелень и специи.
- Выложить очищенные помидоры в пластиковое ведро.
- Приготовить маринад: в воде растворить соль, сахар, добавить уксус и специи.
- Залить помидоры тёплым маринадом.
- Есть можно уже на следующий день