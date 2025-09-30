Справитесь без банок: рецепт вкусных "голых" помидоров без лишних хлопот (видео)

Прекрасное дополнение к любому блюду в холодное время года

Помидоры – один из самых популярных овощей, без которого трудно представить кухню. Из них готовят соусы, салаты, закуски и даже консервируют в собственном соке. В частности, известны помидоры в томатном соке, сохраняющие свежий вкус лета.

Но сегодня мы предлагаем еще один оригинальный вариант – маринованные "голые" помидоры без кожуры, которые получаются нежными, сочными и с пикантным ароматом специй. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить маринованные "голые" помидоры

Ингредиенты:

• помидоры – 1 кг;

• вода – 1 л;

• соль – 2 ст. л. (60 г);

• сахар – 5 ст. л. (125 г);

• уксус 9% – 3 ст. л.;

• гвоздика – 4;

• смесь перцев – 15 горошин;

• лавровый лист – 3;

• чеснок – 4 зубка;

• сладкий перец – 1/2 шт.;

• горький перец – 3 кружочка;

• зелень (перила, листья смородины, петрушка, фенхель, базилик, бархатцы) – по вкусу.

Способ приготовления: