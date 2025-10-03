Помідори з сирною начинкою: закуска, від якої неможливо відірватися
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Легко та швидко
Помідор – соковитий та яскравий овоч, який давно став улюбленим у салатах, закусках та маринованих стравах, зокрема у відомих "голих" помідорах. Його природна свіжість і насичений смак роблять будь-яку страву легкою та апетитною.
Сьогодні ми пропонуємо швидку закуску з помідорів за 5 хвилин, яка підійде для сніданку, перекусу або святкового столу. Ця страва готується надзвичайно просто, але виглядає ефектно і дарує чудовий аромат на кухні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".
Як приготувати закуску з помідорів з сиром
Інгредієнти:
• помідори – 350 г;
• сир – 120 г;
• часник – 2–3 зубчики;
• майонез – 100 г;
• зелень – за смаком;
Спосіб приготування:
- Натерти сир і часник на дрібній тертці.
- Дрібно нарізати зелень і додати до сирної маси.
- Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності.
- Помідори вимити і нарізати кружечками товщиною 4–7 мм, викласти на тарілку.
- Викласти на кожну скибочку помідора сирну масу.
- Прикрасити зверху листочками кропу або петрушки за бажанням.