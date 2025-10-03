Помідори з сирною начинкою: закуска, від якої неможливо відірватися

Легко та швидко

Помідор – соковитий та яскравий овоч, який давно став улюбленим у салатах, закусках та маринованих стравах, зокрема у відомих "голих" помідорах. Його природна свіжість і насичений смак роблять будь-яку страву легкою та апетитною.

Сьогодні ми пропонуємо швидку закуску з помідорів за 5 хвилин, яка підійде для сніданку, перекусу або святкового столу. Ця страва готується надзвичайно просто, але виглядає ефектно і дарує чудовий аромат на кухні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати закуску з помідорів з сиром

Інгредієнти:

• помідори – 350 г;

• сир – 120 г;

• часник – 2–3 зубчики;

• майонез – 100 г;

• зелень – за смаком;

Спосіб приготування: