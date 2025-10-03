Рус

Помідори з сирною начинкою: закуска, від якої неможливо відірватися

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соковиті, смачні, просто пальчики оближеш
Соковиті, смачні, просто пальчики оближеш. Фото instagram.com

Легко та швидко

Помідор – соковитий та яскравий овоч, який давно став улюбленим у салатах, закусках та маринованих стравах, зокрема у відомих "голих" помідорах. Його природна свіжість і насичений смак роблять будь-яку страву легкою та апетитною.

Сьогодні ми пропонуємо швидку закуску з помідорів за 5 хвилин, яка підійде для сніданку, перекусу або святкового столу. Ця страва готується надзвичайно просто, але виглядає ефектно і дарує чудовий аромат на кухні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати закуску з помідорів з сиром

Інгредієнти:

• помідори – 350 г;

• сир – 120 г;

• часник – 2–3 зубчики;

• майонез – 100 г;

• зелень – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Натерти сир і часник на дрібній тертці.
  2. Дрібно нарізати зелень і додати до сирної маси.
  3. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності.
  4. Помідори вимити і нарізати кружечками товщиною 4–7 мм, викласти на тарілку.
  5. Викласти на кожну скибочку помідора сирну масу.
  6. Прикрасити зверху листочками кропу або петрушки за бажанням.
Теги:
#Помідори #Закуска #Готуємо вдома