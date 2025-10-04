Вяленые помидоры с маслом и травами: как приготовить секретный ингредиент для бутербродов и салатов (видео)

Покоряет с первого кусочка

Помидор – один из любимых овощей, который используют в кулинарии для приготовления салатов, соусов, супов и заготовок на зиму. Из него делают даже такие классические блюда, как помидоры в собственном соку, сохраняющие летнюю свежесть в холодное время года.

Его яркий вкус и аромат дают возможность создавать разные кулинарные шедевры. Но сегодня мы предлагаем приготовить что-то особенное – вяленые томаты в оливковом масле с травами и чесноком, которые станут универсальной закуской и отличным дополнением к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить вяленые томаты в оливковом масле с травами и чесноком

Ингредиенты:

помидоры-сливки – 2 кг;

оливковое масло extra virgin – 500 мл;

чеснок – 1 головка;

розмарин свежий – 3 веточки;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.;

сушеный базилик – по вкусу;

итальянские травы – по вкусу.

Способ приготовления: