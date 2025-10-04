Укр

Вяленые помидоры с маслом и травами: как приготовить секретный ингредиент для бутербродов и салатов (видео)

Мария Швец
Прекрасная, пикантная закуска
Покоряет с первого кусочка

Помидор – один из любимых овощей, который используют в кулинарии для приготовления салатов, соусов, супов и заготовок на зиму. Из него делают даже такие классические блюда, как помидоры в собственном соку, сохраняющие летнюю свежесть в холодное время года.

Его яркий вкус и аромат дают возможность создавать разные кулинарные шедевры. Но сегодня мы предлагаем приготовить что-то особенное – вяленые томаты в оливковом масле с травами и чесноком, которые станут универсальной закуской и отличным дополнением к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить вяленые томаты в оливковом масле с травами и чесноком

Ингредиенты:

  • помидоры-сливки – 2 кг;
  • оливковое масло extra virgin – 500 мл;
  • чеснок – 1 головка;
  • розмарин свежий – 3 веточки;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.;
  • сушеный базилик – по вкусу;
  • итальянские травы – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры разрезать пополам, удалить мякоть и семена.
  2. Присыпать солью, перцем, сушёным базиликом и итальянскими травами.
  3. Сушить в сушилке или духовке при 80–90 °C с открытой дверцей до мягкого вяленого состояния.
  4. В масло добавить пластинки чеснока и розмарин, довести до кипения, проварить 5 минут и охладить.
  5. Выложить вяленые томаты в стерильные банки и залить ароматным маслом.
  6. Закрыть стерильными крышками и хранить в холодильнике.
