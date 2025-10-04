Вяленые помидоры с маслом и травами: как приготовить секретный ингредиент для бутербродов и салатов (видео)
-
-
Покоряет с первого кусочка
Помидор – один из любимых овощей, который используют в кулинарии для приготовления салатов, соусов, супов и заготовок на зиму. Из него делают даже такие классические блюда, как помидоры в собственном соку, сохраняющие летнюю свежесть в холодное время года.
Его яркий вкус и аромат дают возможность создавать разные кулинарные шедевры. Но сегодня мы предлагаем приготовить что-то особенное – вяленые томаты в оливковом масле с травами и чесноком, которые станут универсальной закуской и отличным дополнением к любому блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".
Как приготовить вяленые томаты в оливковом масле с травами и чесноком
Ингредиенты:
- помидоры-сливки – 2 кг;
- оливковое масло extra virgin – 500 мл;
- чеснок – 1 головка;
- розмарин свежий – 3 веточки;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.;
- сушеный базилик – по вкусу;
- итальянские травы – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры разрезать пополам, удалить мякоть и семена.
- Присыпать солью, перцем, сушёным базиликом и итальянскими травами.
- Сушить в сушилке или духовке при 80–90 °C с открытой дверцей до мягкого вяленого состояния.
- В масло добавить пластинки чеснока и розмарин, довести до кипения, проварить 5 минут и охладить.
- Выложить вяленые томаты в стерильные банки и залить ароматным маслом.
- Закрыть стерильными крышками и хранить в холодильнике.