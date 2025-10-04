В’ялені помідори з олією і травами: як приготувати секретний інгредієнт для бутербродів та салатів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Підкорює з першого шматочка
Помідор – один із найулюбленіших овочів, який використовують у кулінарії для приготування салатів, соусів, супів та заготівель на зиму. З нього роблять навіть такі класичні страви, як помідори у власному соку, що зберігають літню свіжість у холодну пору року.
Його яскравий смак і аромат дають можливість створювати різні кулінарні шедеври. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось особливе – в’ялені томати в оливковій олії з травами та часником, які стануть універсальною закускою й чудовим доповненням до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".
Як приготувати в’ялені томати в оливковій олії з травами та часником
Інгредієнти:
- помідори-сливки – 2 кг;
- оливкова олія extra virgin – 500 мл;
- часник – 1 головка;
- розмарин свіжий – 3 гілочки;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
- сушений базилік – за смаком;
- італійські трави – за смаком.
Спосіб приготування:
- Помідори розрізати навпіл, видалити м’якоть і насіння.
- Присипати сіллю, перцем, сушеним базиліком та італійськими травами.
- Сушити у сушарці або духовці при 80–90 °C з відчиненими дверцятами до м’якого в’яленого стану.
- В олію додати пластинки часнику та розмарин, довести майже до кипіння, проварити 5 хвилин і охолодити.
- Викласти в’ялені томати у стерильні банки та залити ароматною олією.
- Закрити стерильними кришками та зберігати в холодильнику.