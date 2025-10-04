В’ялені помідори з олією і травами: як приготувати секретний інгредієнт для бутербродів та салатів (відео)

Підкорює з першого шматочка

Помідор – один із найулюбленіших овочів, який використовують у кулінарії для приготування салатів, соусів, супів та заготівель на зиму. З нього роблять навіть такі класичні страви, як помідори у власному соку, що зберігають літню свіжість у холодну пору року.

Його яскравий смак і аромат дають можливість створювати різні кулінарні шедеври. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось особливе – в’ялені томати в оливковій олії з травами та часником, які стануть універсальною закускою й чудовим доповненням до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати в’ялені томати в оливковій олії з травами та часником

Інгредієнти:

помідори-сливки – 2 кг;

оливкова олія extra virgin – 500 мл;

часник – 1 головка;

розмарин свіжий – 3 гілочки;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;

сушений базилік – за смаком;

італійські трави – за смаком.

Спосіб приготування: