В’ялені помідори з олією і травами: як приготувати секретний інгредієнт для бутербродів та салатів (відео)

Марія Швець
Чудова, пікантна закуска
Чудова, пікантна закуска

Підкорює з першого шматочка

Помідор – один із найулюбленіших овочів, який використовують у кулінарії для приготування салатів, соусів, супів та заготівель на зиму. З нього роблять навіть такі класичні страви, як помідори у власному соку, що зберігають літню свіжість у холодну пору року.

Його яскравий смак і аромат дають можливість створювати різні кулінарні шедеври. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось особливе – в’ялені томати в оливковій олії з травами та часником, які стануть універсальною закускою й чудовим доповненням до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати в’ялені томати в оливковій олії з травами та часником

Інгредієнти:

  • помідори-сливки – 2 кг;
  • оливкова олія extra virgin – 500 мл;
  • часник – 1 головка;
  • розмарин свіжий – 3 гілочки;
  • сіль – за смаком;
  • перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
  • сушений базилік – за смаком;
  • італійські трави – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помідори розрізати навпіл, видалити м’якоть і насіння.
  2. Присипати сіллю, перцем, сушеним базиліком та італійськими травами.
  3. Сушити у сушарці або духовці при 80–90 °C з відчиненими дверцятами до м’якого в’яленого стану.
  4. В олію додати пластинки часнику та розмарин, довести майже до кипіння, проварити 5 хвилин і охолодити.
  5. Викласти в’ялені томати у стерильні банки та залити ароматною олією.
  6. Закрити стерильними кришками та зберігати в холодильнику.
