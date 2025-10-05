Помидоры с буратой и фисташками: легкая закуска, которая выглядит как шедевр (видео)

Салат с итальянским сыром бурата и помидорами, идеален для быстрого перекуса или легкого обеда

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, который ценят за сочность, насыщенный вкус и универсальность в кулинарии. Из него готовят соусы, салаты, закуски и даже запекают – особенно нежными получаются сладкие помидоры половинками.

Он сочетается с множеством ингредиентов, создавая гармоничные блюда на любой вкус. Но сегодня мы предлагаем современный вариант – закуску или салат из помидоров, буратой и замороженным помидором, которая удивит оригинальностью и легкостью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить помидоры с буратой и фисташками

Ингредиенты:

помидоры спелые – 3 шт.;

бурата или моцарелла – 1 шт.;

помидор замороженный – 1 шт.;

соль – по вкусу;

оливковое масло – 2 ст. л.;

бальзамический уксус – 1 ст. л.;

фисташки – 20 г;

цедра лимона – по вкусу;

базилик – несколько листочков.

Способ приготовления: