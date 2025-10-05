Помидоры с буратой и фисташками: легкая закуска, которая выглядит как шедевр (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Салат с итальянским сыром бурата и помидорами, идеален для быстрого перекуса или легкого обеда
Помидор – один из самых популярных овощей в мире, который ценят за сочность, насыщенный вкус и универсальность в кулинарии. Из него готовят соусы, салаты, закуски и даже запекают – особенно нежными получаются сладкие помидоры половинками.
Он сочетается с множеством ингредиентов, создавая гармоничные блюда на любой вкус. Но сегодня мы предлагаем современный вариант – закуску или салат из помидоров, буратой и замороженным помидором, которая удивит оригинальностью и легкостью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".
Как приготовить помидоры с буратой и фисташками
Ингредиенты:
- помидоры спелые – 3 шт.;
- бурата или моцарелла – 1 шт.;
- помидор замороженный – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- бальзамический уксус – 1 ст. л.;
- фисташки – 20 г;
- цедра лимона – по вкусу;
- базилик – несколько листочков.
Способ приготовления:
- Нарезать спелые помидоры кружочками и выложить по спирали на тарелке.
- Поставить в центр бурата или моцареллу.
- Натереть сверху замороженный помидор.
- Посолить, полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
- Присыпать фисташками и натереть лимонную цедру.
- Добавить свежий базилик и подать сразу на стол.