Помидоры с буратой и фисташками: легкая закуска, которая выглядит как шедевр (видео)

Мария Швец
Прост в приготовлении и требует минимального времени
Салат с итальянским сыром бурата и помидорами, идеален для быстрого перекуса или легкого обеда

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, который ценят за сочность, насыщенный вкус и универсальность в кулинарии. Из него готовят соусы, салаты, закуски и даже запекают – особенно нежными получаются сладкие помидоры половинками.

Он сочетается с множеством ингредиентов, создавая гармоничные блюда на любой вкус. Но сегодня мы предлагаем современный вариант – закуску или салат из помидоров, буратой и замороженным помидором, которая удивит оригинальностью и легкостью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить помидоры с буратой и фисташками

Ингредиенты:

  • помидоры спелые – 3 шт.;
  • бурата или моцарелла – 1 шт.;
  • помидор замороженный – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • бальзамический уксус – 1 ст. л.;
  • фисташки – 20 г;
  • цедра лимона – по вкусу;
  • базилик – несколько листочков.

Способ приготовления:

  1. Нарезать спелые помидоры кружочками и выложить по спирали на тарелке.
  2. Поставить в центр бурата или моцареллу.
  3. Натереть сверху замороженный помидор.
  4. Посолить, полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
  5. Присыпать фисташками и натереть лимонную цедру.
  6. Добавить свежий базилик и подать сразу на стол.
