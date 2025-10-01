Сладкие помидоры половинками: вкус, возвращающий лето даже зимой (видео)
Помидор – это сочный и ароматный овощ, который широко используется в кулинарии. Из него готовят свежие салаты, соусы, супы и маринованные закуски, в том числе популярные помидоры 9-6-3.
Сегодня мы предлагаем приготовить сладкие помидоры половинками, которые сохранят аромат лета круглый год. Они станут яркой, вкусной и оригинальной закуской для любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_cumak".
Как помидоры приготовить половинками
Ингредиенты:
• помидоры небольшие – 1 кг;
• лук – 2 шт.;
• перец горошком – 15 шт.;
• вода – 2 л;
• соль – 2 ст. л.;
• сахар – 200 г;
• уксус 9% – 200 мл;
• лавровый лист – 3 шт.;
• душистый перец – 5 шт.;
Способ приготовления:
- Разрезать помидоры пополам и приготовить стерильные банки.
- Выложить на дно банок слой лука и немного перца горошком.
- Выкладывать помидоры слоями, чередуя с луком.
- Сварить маринад: довести воду до кипения, добавить соль, сахар, уксус, лавровый лист и душистый перец.
- Залить помидоры горячим маринадом в банках.
- Стерилизовать банки 8 минут после появления первых пузырьков, закатать и охладить.