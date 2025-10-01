Сладкие помидоры половинками: вкус, возвращающий лето даже зимой (видео)

Все будут в восторге

Помидор – это сочный и ароматный овощ, который широко используется в кулинарии. Из него готовят свежие салаты, соусы, супы и маринованные закуски, в том числе популярные помидоры 9-6-3.

Сегодня мы предлагаем приготовить сладкие помидоры половинками, которые сохранят аромат лета круглый год. Они станут яркой, вкусной и оригинальной закуской для любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_cumak".

Как помидоры приготовить половинками

Ингредиенты:

• помидоры небольшие – 1 кг;

• лук – 2 шт.;

• перец горошком – 15 шт.;

• вода – 2 л;

• соль – 2 ст. л.;

• сахар – 200 г;

• уксус 9% – 200 мл;

• лавровый лист – 3 шт.;

• душистый перец – 5 шт.;

Способ приготовления: