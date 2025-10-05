Рус

Помідори з буратoю та фісташками: легка закуска, що виглядає як шедевр (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий у приготуванні та вимагає мінімального часу
Простий у приготуванні та вимагає мінімального часу

Салат з італійським сиром бурата та помідорами ідеальний для швидкого перекусу або легкого обіду

Помідор – це один із найпопулярніших овочів у світі, який цінують за соковитість, насичений смак і універсальність у кулінарії. З нього готують соуси, салати, закуски та навіть запікають – особливо ніжними виходять солодкі помідори половинками.

Він поєднується з безліччю інгредієнтів, створюючи гармонійні страви на будь-який смак. Але сьогодні ми пропонуємо сучасний варіант – закуску чи салат із помідорів, буратою та замороженим помідором, яка здивує своєю оригінальністю та легкістю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати помідори з буратoю та фісташками

Інгредієнти:

  • помідори стиглі – 3 шт.;
  • буратa або моцарела – 1 шт.;
  • помідор заморожений – 1 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • бальзамічний оцет – 1 ст. л.;
  • фісташки – 20 г;
  • цедра лимона – за смаком;
  • базилік – кілька листочків.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати стиглі помідори кружечками та викласти їх по спіралі на тарілці.
  2. Поставити в центр бурату або моцарелу.
  3. Натерти зверху заморожений помідор.
  4. Посолити, полити оливковою олією та бальзамічним оцтом.
  5. Присипати фісташками та натерти цедру лимона.
  6. Додати свіжий базилік і подати одразу до столу.
Теги:
#Помідори #Фісташки #Готуємо вдома