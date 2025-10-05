Помідори з буратoю та фісташками: легка закуска, що виглядає як шедевр (відео)

Салат з італійським сиром бурата та помідорами ідеальний для швидкого перекусу або легкого обіду

Помідор – це один із найпопулярніших овочів у світі, який цінують за соковитість, насичений смак і універсальність у кулінарії. З нього готують соуси, салати, закуски та навіть запікають – особливо ніжними виходять солодкі помідори половинками.

Він поєднується з безліччю інгредієнтів, створюючи гармонійні страви на будь-який смак. Але сьогодні ми пропонуємо сучасний варіант – закуску чи салат із помідорів, буратою та замороженим помідором, яка здивує своєю оригінальністю та легкістю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати помідори з буратoю та фісташками

Інгредієнти:

помідори стиглі – 3 шт.;

буратa або моцарела – 1 шт.;

помідор заморожений – 1 шт.;

сіль – за смаком;

оливкова олія – 2 ст. л.;

бальзамічний оцет – 1 ст. л.;

фісташки – 20 г;

цедра лимона – за смаком;

базилік – кілька листочків.

Спосіб приготування: