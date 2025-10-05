Помідори з буратoю та фісташками: легка закуска, що виглядає як шедевр (відео)
Салат з італійським сиром бурата та помідорами ідеальний для швидкого перекусу або легкого обіду
Помідор – це один із найпопулярніших овочів у світі, який цінують за соковитість, насичений смак і універсальність у кулінарії. З нього готують соуси, салати, закуски та навіть запікають – особливо ніжними виходять солодкі помідори половинками.
Він поєднується з безліччю інгредієнтів, створюючи гармонійні страви на будь-який смак. Але сьогодні ми пропонуємо сучасний варіант – закуску чи салат із помідорів, буратою та замороженим помідором, яка здивує своєю оригінальністю та легкістю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".
Як приготувати помідори з буратoю та фісташками
Інгредієнти:
- помідори стиглі – 3 шт.;
- буратa або моцарела – 1 шт.;
- помідор заморожений – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- бальзамічний оцет – 1 ст. л.;
- фісташки – 20 г;
- цедра лимона – за смаком;
- базилік – кілька листочків.
Спосіб приготування:
- Нарізати стиглі помідори кружечками та викласти їх по спіралі на тарілці.
- Поставити в центр бурату або моцарелу.
- Натерти зверху заморожений помідор.
- Посолити, полити оливковою олією та бальзамічним оцтом.
- Присипати фісташками та натерти цедру лимона.
- Додати свіжий базилік і подати одразу до столу.