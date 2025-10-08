Не выпечкой единой: этот гарнир из тыквы покорит из первого кусочка (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это замечательное полезное постное блюдо на обед или ужин
Тыква – это универсальный овощ, который используют для приготовления супов, запеканок, гарниров и десертов. Из него готовят, в частности, творожную запеканку с манкой, сладкие пироги и даже хлеб.
Но сегодня мы предлагаем вкусный и ароматный гарнир из запеченной тыквы, которая легко дополнит любое блюдо. Его нежный вкус и легкая карамелизация сделают ужин особенным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить гарнир из тыквы
Ингредиенты:
- тыква – 1 кг;
- крахмал – 1 ст. л.;
- масло – 4 ст. л.;
- перец – 1/2 ч. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- итальянские травы – 1/2 ч. л.;
- орегано – 1/2 ч. л.;
- чеснок – 1 большой зубчик или 2 средних;
- тимьян – по желанию;
- пармезан – для подачи;
Способ приготовления:
- Очистить и нарезать тыкву кубиками;
- Смешать тыкву с крахмалом, маслом, специями и травами;
- Добавить измельченный чеснок и тщательно перемешать;
- Выложить тыкву на противень, застеленный бумагой для выпечки;
- Запекать при 200°C с включенной конвекцией 20 минут до появления золотистой корочки;
- Подавать, посыпав тертым пармезаном и добавив тимьяна по желанию.