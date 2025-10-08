Укр

Не выпечкой единой: этот гарнир из тыквы покорит из первого кусочка (видео)

Мария Швец
Яркий, вкусный, для вегетарианского меню
Это замечательное полезное постное блюдо на обед или ужин

Тыква – это универсальный овощ, который используют для приготовления супов, запеканок, гарниров и десертов. Из него готовят, в частности, творожную запеканку с манкой, сладкие пироги и даже хлеб.

Но сегодня мы предлагаем вкусный и ароматный гарнир из запеченной тыквы, которая легко дополнит любое блюдо. Его нежный вкус и легкая карамелизация сделают ужин особенным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить гарнир из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква – 1 кг;
  • крахмал – 1 ст. л.;
  • масло – 4 ст. л.;
  • перец – 1/2 ч. л.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • итальянские травы – 1/2 ч. л.;
  • орегано – 1/2 ч. л.;
  • чеснок – 1 большой зубчик или 2 средних;
  • тимьян – по желанию;
  • пармезан – для подачи;

Способ приготовления:

  1. Очистить и нарезать тыкву кубиками;
  2. Смешать тыкву с крахмалом, маслом, специями и травами;
  3. Добавить измельченный чеснок и тщательно перемешать;
  4. Выложить тыкву на противень, застеленный бумагой для выпечки;
  5. Запекать при 200°C с включенной конвекцией 20 минут до появления золотистой корочки;
  6. Подавать, посыпав тертым пармезаном и добавив тимьяна по желанию.
