Не выпечкой единой: этот гарнир из тыквы покорит из первого кусочка (видео)

Это замечательное полезное постное блюдо на обед или ужин

Тыква – это универсальный овощ, который используют для приготовления супов, запеканок, гарниров и десертов. Из него готовят, в частности, творожную запеканку с манкой, сладкие пироги и даже хлеб.

Но сегодня мы предлагаем вкусный и ароматный гарнир из запеченной тыквы, которая легко дополнит любое блюдо. Его нежный вкус и легкая карамелизация сделают ужин особенным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить гарнир из тыквы

Ингредиенты:

тыква – 1 кг;

крахмал – 1 ст. л.;

масло – 4 ст. л.;

перец – 1/2 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

итальянские травы – 1/2 ч. л.;

орегано – 1/2 ч. л.;

чеснок – 1 большой зубчик или 2 средних;

тимьян – по желанию;

пармезан – для подачи;

Способ приготовления: