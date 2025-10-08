Рус

Не випічкою єдиною: цей гарнір з гарбуза підкорить з першого шматочка (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яскравий, смачний, для вегетаріанського меню
Яскравий, смачний, для вегетаріанського меню

Це чудова корисна пісна страва на обід чи вечерю

Гарбуз — це універсальний овоч, який використовують для приготування супів, запіканок, гарнірів та десертів. З нього готують, зокрема, сирно-гарбузову запіканку з манкою, солодкі пироги та навіть хліб.

Але сьогодні ми пропонуємо смачний та ароматний гарнір із запеченого гарбуза, який легко доповнить будь-яку страву. Його ніжний смак і легка карамелізація зроблять вечерю особливою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати гарнір з гарбуза

Інгредієнти:

  • гарбуз – 1 кг;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • олія – 4 ст. л.;
  • перець – 1/2 ч. л.;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • італійські трави – 1/2 ч. л.;
  • орегано – 1/2 ч. л.;
  • часник – 1 великий зубчик або 2 середні;
  • тимʼян – за бажанням;
  • пармезан – для подачі;

Спосіб приготування:

  1. Очистити та нарізати гарбуз кубиками;
  2. Змішати гарбуз із крохмалем, олією, спеціями та травами;
  3. Додати подрібнений часник і ретельно перемішати;
  4. Викласти гарбуз на деко, застелене папером для випічки;
  5. Запікати при 200°C з увімкненою конвекцією 20 хвилин до появи золотистої скоринки;
  6. Подавати, посипавши тертим пармезаном і додавши тимʼян за бажанням.
Теги:
#Гарбуз #Гарнір #Готуємо вдома