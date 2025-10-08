Не випічкою єдиною: цей гарнір з гарбуза підкорить з першого шматочка (відео)
Це чудова корисна пісна страва на обід чи вечерю
Гарбуз — це універсальний овоч, який використовують для приготування супів, запіканок, гарнірів та десертів. З нього готують, зокрема, сирно-гарбузову запіканку з манкою, солодкі пироги та навіть хліб.
Але сьогодні ми пропонуємо смачний та ароматний гарнір із запеченого гарбуза, який легко доповнить будь-яку страву. Його ніжний смак і легка карамелізація зроблять вечерю особливою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати гарнір з гарбуза
Інгредієнти:
- гарбуз – 1 кг;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- олія – 4 ст. л.;
- перець – 1/2 ч. л.;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- італійські трави – 1/2 ч. л.;
- орегано – 1/2 ч. л.;
- часник – 1 великий зубчик або 2 середні;
- тимʼян – за бажанням;
- пармезан – для подачі;
Спосіб приготування:
- Очистити та нарізати гарбуз кубиками;
- Змішати гарбуз із крохмалем, олією, спеціями та травами;
- Додати подрібнений часник і ретельно перемішати;
- Викласти гарбуз на деко, застелене папером для випічки;
- Запікати при 200°C з увімкненою конвекцією 20 хвилин до появи золотистої скоринки;
- Подавати, посипавши тертим пармезаном і додавши тимʼян за бажанням.