Не випічкою єдиною: цей гарнір з гарбуза підкорить з першого шматочка (відео)

Це чудова корисна пісна страва на обід чи вечерю

Гарбуз — це універсальний овоч, який використовують для приготування супів, запіканок, гарнірів та десертів. З нього готують, зокрема, сирно-гарбузову запіканку з манкою, солодкі пироги та навіть хліб.

Але сьогодні ми пропонуємо смачний та ароматний гарнір із запеченого гарбуза, який легко доповнить будь-яку страву. Його ніжний смак і легка карамелізація зроблять вечерю особливою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати гарнір з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз – 1 кг;

крохмаль – 1 ст. л.;

олія – 4 ст. л.;

перець – 1/2 ч. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

італійські трави – 1/2 ч. л.;

орегано – 1/2 ч. л.;

часник – 1 великий зубчик або 2 середні;

тимʼян – за бажанням;

пармезан – для подачі;

Спосіб приготування: