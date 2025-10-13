Тушеная капуста с яблоками: вкусный рецепт

Тушеная капуста – это классика украинской кухни, но даже привычное блюдо можно сделать изысканным, добавив только один ингредиент

Тушеная капуста с яблоками — это простое и вкусное блюдо из доступных продуктов. Благодаря яблокам капуста приобретает приятную сладковато-кислую нотку и аппетитный фруктовый аромат. Такое блюдо можно подать как дополнение к мясу, рыбе, картофелю или крупе, либо есть отдельно.

Рецептом тушеной капусты с яблоками поделились на YouTube-канале "В гостях у Тані". Готовится это блюдо очень просто: нужно только нарезать овощи, слегка поджарить их и затем тушить до мягкости.

Ингредиенты

капуста 2 кг

морковь 1 шт.

лук 2 шт.

яблоки 3-4 шт.

соль по вкусу

масло подсолнечное 150 мл

томатная паста 1 ст. л.

сахар 1 ст. л.

паприка 1 ч. л.

лавровый лист 1 шт.

вода 100-150 мл

Как приготовить капусту с яблоками

Морковь натереть на крупную терку. Лук нарезать на крупные куски. Яблоки почистить и нарезать брусочками. Капусту нарубить не очень мелко. В кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду налить примерно 100–150 мл подсолнечного масла и хорошо его разогреть. Сначала потушить морковь, так как она готовится дольше, чем лук. Далее добавить лук. Готовить это все на большом огне, пока лук не станет мягким. Добавить яблоки и немного поджарить их, чтобы они пустили сок. Добавить полную столовую ложку томатной пасты. Влить примерно 100 миллилитров воды. Добавить чайную ложку соли, столовую ложку сахара, паприку. Попробовать, и если не соленая, добавить ещё соли. Положить нарубленную капусту к заправке с овощами и яблоками. Все хорошенько перемешать. Накрыть крышкой и поставить на слабый огонь. Тушить полтора часа, время от времени помешивая. Если капуста недостаточно кислая, можно добавить еще две столовые ложки с горкой квашеной капусты.

