Тушкована капуста з яблуками: смачний рецепт

Тушкована капуста — це класика української кухні, проте навіть звичну страву можна зробити вишуканою, додавши лише один інгредієнт

Тушкована капуста з яблуками — це проста та смачна страва з доступних продуктів. Завдяки яблукам капуста набуває приємної солодкувато-кислої нотки та апетитного фруктового аромату. Таку страву можна подати як доповнення до м'яса, риби, картоплі чи крупи, або їсти окремо.

Рецептом тушкованої капусти з яблуками поділилися на YouTube-каналі "В гостях у Тані". Готується ця страва дуже просто: потрібно лише нарізати овочі, трохи підсмажити їх і потім тушкувати до м’якості.

Інгредієнти

капуста 2 кг

морква 1 шт.

цибуля 2 шт.

яблука 3-4 шт.

сіль на смак

олія соняшникова 150 мл

томатна паста 1 ст. л.

цукор 1 ст. л.

паприка 1 ч. л.

лавровий лист 1 шт.

вода 100-150 мл

Як приготувати тушковану капусту з яблуками

Моркву натерти на грубу тертку. Цибулю нарізати на великі шматки. Яблука почистити й нарізати брусочками. Капусту посікти не дуже мілко. У каструлю з товстим дном або глибоку сковорідку налити приблизно 100–150 мл соняшникової олії й добре її розігріти. Спочатку покласти моркву і тушкувати, оскільки вона довше готується, ніж цибуля. Далі додати цибулю. Готувати це все на великому вогні, поки цибуля не стане м'якенькою. Додати яблука і трошки підсмажити їх, щоб вони пустили сік. Додати повну столову ложку томатної пасти. Влити приблизно 100 мілілітрів води. Додати чайну ложку солі, столову ложку цукру, паприку. Скуштувати, і якщо не солона, додати ще солі. Покласти посічену капусту до заправки з овочами та яблуками. Усе гарненько перемішати. Накрити кришкою і поставити на слабкий вогонь. Тушкувати півтори години, час від часу помішуючи. Якщо капуста недостатньо кисла, можна додати ще дві столові ложки з верхом квашеної капусти.

