Готовим торт "Карпатка": по этому рецепту он точно удастся (видео)

Нежный десерт из заварного теста и крема, который напоминает вкус любимых эклеров

Торт "Карпатка" получил свое название благодаря необычному виду. Его неровная, волнистая поверхность напоминает вершины Карпатских гор. Торт состоит из двух коржей и толстого слоя заварного крема. На вкус он напоминает эклер.

Если вы любите классические эклеры или профитроли, то "Карпатка" точно вам понравится. А как приготовить этот торт, показали на YouTube-канале Onyshkevychi.

Ингредиенты

Для теста:

яйца — 4 шт.

белки двух яиц

сливочное масло — 150 г

вода — 250 мл

мука — 250 г

соль — щепотка

Для крема:

молоко — 500 мл

сахар — 150 г

желтки двух яиц

крахмал — 30 г

мука — 40 г

цедра одного лимона

ванильный экстракт — 10 г

сливочное масло — 250 г

Как приготовить торт "Карпатка"

Начните с приготовления крема. К молоку добавьте желтки и перебейте венчиком до однородности. В отдельной посуде смешайте сухие ингредиенты: сахар, муку и крахмал. Добавьте сухие ингредиенты к холодному молоку с желтками, тщательно перемешайте. Поставьте массу на средний огонь и, постоянно помешивая, заваривайте до загустения и начала кипения. На этом этапе можно добавить цедру лимона или ванильный экстракт. Как только масса загустеет и начнет кипеть, снимите ее с огня. Переложите заварную основу в другую посуду и накройте пищевой пленкой "в контакт" (так, чтобы пленка касалась поверхности крема). Дайте остыть сначала при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник до полного охлаждения. Приготовьте тесто. В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте соль и сливочное масло (или маргарин — по желанию). Доведите смесь до кипения. Как только жидкость закипит, сразу всыпьте всю муку. На среднем огне, постоянно и энергично замешивая, заварите тесто, пока оно не станет однородным, гладким. Снимите готовое тесто с огня. В горячую массу по одному вводите яйца, а также два белка, которые остались от крема. После добавления каждого яйца или белка тщательно перебивайте массу миксером до однородности. Готовое тесто должно быть тягучим и иметь легкий глянец. Разделите тесто на две равные части. Выложите их на застеленный пергаментом противень, формируя два коржа. Можно использовать ложку или кондитерский мешок. Выпекайте в разогретой духовке. Начните выпекание с температуры 200°C в течение 15 минут. Затем снизьте температуру до 180°C и допекайте еще примерно 15–20 минут, пока коржи хорошо подрастут и зарумянятся. Дайте готовым коржам полностью остыть. Перед тем, как собирать торт, завершите приготовление крема. Взбейте мягкое масло комнатной температуры до однородной консистенции. Затем, по ложке, добавляйте к нему полностью охлажденную заварную основу, продолжая взбивать. Важно, чтобы масло и заварная основа были одинаковой температуры, чтобы крем не разделился. На один охлажденный корж выложите и равномерно распределите весь крем. Накройте вторым коржом.

Сверху десерт можно украсить растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой. Поставьте готовый торт в холодильник минимум на ночь, чтобы крем хорошо стабилизировался и пропитал коржи.

