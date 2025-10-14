Готуємо торт "Карпатка": за цим рецептом він точно вдасться

Ніжний десерт із заварного тіста та крему, який нагадує смак улюблених еклерів

Торт "Карпатка" отримав свою назву завдяки незвичному вигляду. Його нерівна, хвиляста поверхня нагадує вершини Карпатських гір. Торт складається з двох коржів та товстого шару заварного крему. На смак він нагадує еклер.

Якщо ви любите класичні еклери або профітролі, то "Карпатка" точно вам сподобається. А як приготувати цей торт, показали на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти

Для тіста:

яйця — 4 шт.

білки двох яєць

вершкове масло — 150 г

вода — 250 мл

борошно — 250 г

сіль — щіпка

Для крему:

молоко — 500 мл

цукор — 150 г

жовтки двох яєць

крохмаль — 30 г

борошно — 40 г

цедра одного лимона

ванільний екстракт — 10 г

вершкове масло — 250 г

Як приготувати торт "Карпатка"

Почніть із приготування крему. До молока додайте жовтки й перебийте вінчиком до повної однорідності. В окремому посуді змішайте сухі інгредієнти: цукор, борошно і крохмаль. Додайте сухі інгредієнти до холодного молока з жовтками, ретельно перемішайте. Поставте масу на середній вогонь і, постійно помішуючи, заварюйте до загустіння та початку кипіння. На цьому етапі можна додати цедру лимона або ванільний екстракт. Як тільки маса загусне і почне кипіти, зніміть її з вогню. Перекладіть заварну основу в іншу посудину і накрийте харчовою плівкою "в контакт" (так, щоб плівка торкалася поверхні крему). Дайте охолонути спочатку при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник до повного охолодження. Приготуйте тісто. У каструлю з товстим дном налийте воду, додайте сіль і вершкове масло (або маргарин — за бажанням). Доведіть суміш до кипіння. Як тільки рідина закипить, одразу всипте все борошно. На середньому вогні, постійно й енергійно замішуючи, заваріть тісто, поки воно не стане однорідним, гладким. Зніміть готове тісто з вогню. До гарячої маси по одному вводьте яйця, а також два білки, які залишилися від крему. Після додавання кожного яйця або білка ретельно перебивайте масу міксером до однорідності. Готове тісто має бути тягучим і мати легкий глянець. Розділіть тісто на дві рівні частини. Викладіть їх на застелений пергаментом деко, формуючи два коржі. Можна використовувати ложку або кондитерський мішок. Випікайте в розігрітій духовці. Розпочніть випікання з температури 200°C протягом 15 хвилин. Потім знизьте температуру до 180°C і допікайте ще приблизно 15–20 хвилин, поки коржі добре підростуть і зарум'яняться. Дайте готовим коржам повністю охолонути. Перед тим, як збирати торт, завершіть приготування крему. Збийте м'яке масло кімнатної температури до однорідної консистенції. Потім, по ложці, додавайте до нього повністю охолоджену заварну основу, продовжуючи збивати. Важливо, щоб масло і заварна основа повинні бути однакової температури, щоб крем не розділився. На один охолоджений корж викладіть і рівномірно розподіліть весь крем. Накрийте другим коржем.

Зверху десерт можна прикрасити розтопленим шоколадом або посипати цукровою пудрою. Поставте готовий торт у холодильник мінімум на ніч, щоб крем добре стабілізувався і просочив коржі.

