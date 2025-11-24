Укр

Ризотто из сельдерея: открытие для тех, кто не любит этот корнеплод (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ризотто из сельдерея
Ризотто из сельдерея. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусное и полезное блюдо

Сельдерей – это ароматный корнеплод с тонким пряным вкусом, который широко используется в кулинарии. Из нее готовят супы, салаты, запеканки, а также разнообразные закуски, например, сельдерей по-корейски.

Этот овощ богат витаминами и микроэлементами, а правильное приготовление позволяет раскрыть его нежный и одновременно яркий вкус. Сегодня мы предлагаем приготовить кремовое ризотто из сельдерея – ароматное и мягкое блюдо, которое станет кулинарным открытием для любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить ризотто из сельдерея

Ингредиенты:

  • корень сельдерея – 300 г;
  • лук шалот – 30 г;
  • растительное масло – для жарки;
  • тимьян – по вкусу;
  • белое вино – 40 г;
  • бульон овощной или куриный – 50–70 г;
  • сливочное масло – 20 г;
  • маскарпоне – 75 г;
  • ру (мука + жир) – 15 г по желанию;
  • тертый пармезан – 30 г;
  • соль – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Мелко порезать лук и обжарить на среднем огне в оливковом масле до прозрачности.
  2. Добавить очищенный и нарезанный сельдерей, обжарить несколько минут вместе с луком.
  3. Добавить тимьян и белое вино, выпарить алкоголь.
  4. Влить бульон, посолить по вкусу и тушить на медленном огне, постоянно помешивая, до состояния аль денте (примерно 12–14 минут).
  5. Добавить сливочное масло и маскарпоне, вымешать до однородности, при необходимости добавить немного бульона.
  6. Добавить ру, если используете, и хорошо перемешать соус.
  7. Снять с огня, попробовать на соль и при необходимости подкорректировать вкус.
  8. Добавить тертый пармезан и аккуратно перемешать перед подачей.
Теги:
#Сельдерей #Ризотто #Готовим дома