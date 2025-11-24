Ризотто из сельдерея: открытие для тех, кто не любит этот корнеплод (видео)

Вкусное и полезное блюдо

Сельдерей – это ароматный корнеплод с тонким пряным вкусом, который широко используется в кулинарии. Из нее готовят супы, салаты, запеканки, а также разнообразные закуски, например, сельдерей по-корейски.

Этот овощ богат витаминами и микроэлементами, а правильное приготовление позволяет раскрыть его нежный и одновременно яркий вкус. Сегодня мы предлагаем приготовить кремовое ризотто из сельдерея – ароматное и мягкое блюдо, которое станет кулинарным открытием для любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить ризотто из сельдерея

Ингредиенты:

корень сельдерея – 300 г;

лук шалот – 30 г;

растительное масло – для жарки;

тимьян – по вкусу;

белое вино – 40 г;

бульон овощной или куриный – 50–70 г;

сливочное масло – 20 г;

маскарпоне – 75 г;

ру (мука + жир) – 15 г по желанию;

тертый пармезан – 30 г;

соль – по вкусу;

Способ приготовления: