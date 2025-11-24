Ризотто из сельдерея: открытие для тех, кто не любит этот корнеплод (видео)
Вкусное и полезное блюдо
Сельдерей – это ароматный корнеплод с тонким пряным вкусом, который широко используется в кулинарии. Из нее готовят супы, салаты, запеканки, а также разнообразные закуски, например, сельдерей по-корейски.
Этот овощ богат витаминами и микроэлементами, а правильное приготовление позволяет раскрыть его нежный и одновременно яркий вкус. Сегодня мы предлагаем приготовить кремовое ризотто из сельдерея – ароматное и мягкое блюдо, которое станет кулинарным открытием для любого стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".
Как приготовить ризотто из сельдерея
Ингредиенты:
- корень сельдерея – 300 г;
- лук шалот – 30 г;
- растительное масло – для жарки;
- тимьян – по вкусу;
- белое вино – 40 г;
- бульон овощной или куриный – 50–70 г;
- сливочное масло – 20 г;
- маскарпоне – 75 г;
- ру (мука + жир) – 15 г по желанию;
- тертый пармезан – 30 г;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Мелко порезать лук и обжарить на среднем огне в оливковом масле до прозрачности.
- Добавить очищенный и нарезанный сельдерей, обжарить несколько минут вместе с луком.
- Добавить тимьян и белое вино, выпарить алкоголь.
- Влить бульон, посолить по вкусу и тушить на медленном огне, постоянно помешивая, до состояния аль денте (примерно 12–14 минут).
- Добавить сливочное масло и маскарпоне, вымешать до однородности, при необходимости добавить немного бульона.
- Добавить ру, если используете, и хорошо перемешать соус.
- Снять с огня, попробовать на соль и при необходимости подкорректировать вкус.
- Добавить тертый пармезан и аккуратно перемешать перед подачей.