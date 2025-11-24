Ризотто з селери: відкриття для тих, хто не любить цей коренеплід (відео)

Смачна та корисна страва

Селера – це ароматний коренеплід із тонким пряним смаком, який широко використовують у кулінарії. З неї готують супи, салати, запіканки, а також різноманітні закуски, наприклад, селеру по-корейськи.

Цей овоч багатий на вітаміни та мікроелементи, а правильне приготування дозволяє розкрити його ніжний і водночас яскравий смак. Сьогодні ми пропонуємо приготувати кремове ризотто з селери – ароматну та м’яку страву, яка стане кулінарним відкриттям для будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати ризотто з селери

Інгредієнти:

корінь селери – 300 г;

цибуля шалот – 30 г;

рослинна олія – для смаження;

тим’ян – за смаком;

біле вино – 40 г;

бульйон овочевий або курячий – 50–70 г;

вершкове масло – 20 г;

маскарпоне – 75 г;

ру (борошно + жир) – 15 г за бажанням;

тертий пармезан – 30 г;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування: