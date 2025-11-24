Рус

Ризотто з селери: відкриття для тих, хто не любить цей коренеплід (відео)

Марія Швець
Ризотто з селери
Ризотто з селери. Фото Згенеровано ШІ

Смачна та корисна страва

Селера – це ароматний коренеплід із тонким пряним смаком, який широко використовують у кулінарії. З неї готують супи, салати, запіканки, а також різноманітні закуски, наприклад, селеру по-корейськи.

Цей овоч багатий на вітаміни та мікроелементи, а правильне приготування дозволяє розкрити його ніжний і водночас яскравий смак. Сьогодні ми пропонуємо приготувати кремове ризотто з селери – ароматну та м’яку страву, яка стане кулінарним відкриттям для будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати ризотто з селери

Інгредієнти:

  • корінь селери – 300 г;
  • цибуля шалот – 30 г;
  • рослинна олія – для смаження;
  • тим’ян – за смаком;
  • біле вино – 40 г;
  • бульйон овочевий або курячий – 50–70 г;
  • вершкове масло – 20 г;
  • маскарпоне – 75 г;
  • ру (борошно + жир) – 15 г за бажанням;
  • тертий пармезан – 30 г;
  • сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на середньому вогні в оливковій олії до прозорості.
  2. Додати очищену і нарізану селеру, обсмажити кілька хвилин разом із цибулею.
  3. Додати тим’ян і біле вино, випарити алкоголь.
  4. Влити бульйон, посолити за смаком і тушкувати на повільному вогні, постійно помішуючи, до стану аль денте (приблизно 12–14 хвилин).
  5. Додати вершкове масло та маскарпоне, вимішати до однорідності, за потреби додати трохи бульйону.
  6. Додати ру, якщо використовуєте, і добре перемішати соус.
  7. Зняти з вогню, спробувати на сіль і при необхідності підкоригувати смак.
  8. Додати тертий пармезан і акуратно вимішати перед подачею.
#Селера #Різотто #Готуємо вдома