Ризотто з селери: відкриття для тих, хто не любить цей коренеплід (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачна та корисна страва
Селера – це ароматний коренеплід із тонким пряним смаком, який широко використовують у кулінарії. З неї готують супи, салати, запіканки, а також різноманітні закуски, наприклад, селеру по-корейськи.
Цей овоч багатий на вітаміни та мікроелементи, а правильне приготування дозволяє розкрити його ніжний і водночас яскравий смак. Сьогодні ми пропонуємо приготувати кремове ризотто з селери – ароматну та м’яку страву, яка стане кулінарним відкриттям для будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".
Як приготувати ризотто з селери
Інгредієнти:
- корінь селери – 300 г;
- цибуля шалот – 30 г;
- рослинна олія – для смаження;
- тим’ян – за смаком;
- біле вино – 40 г;
- бульйон овочевий або курячий – 50–70 г;
- вершкове масло – 20 г;
- маскарпоне – 75 г;
- ру (борошно + жир) – 15 г за бажанням;
- тертий пармезан – 30 г;
- сіль – за смаком;
Спосіб приготування:
- Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на середньому вогні в оливковій олії до прозорості.
- Додати очищену і нарізану селеру, обсмажити кілька хвилин разом із цибулею.
- Додати тим’ян і біле вино, випарити алкоголь.
- Влити бульйон, посолити за смаком і тушкувати на повільному вогні, постійно помішуючи, до стану аль денте (приблизно 12–14 хвилин).
- Додати вершкове масло та маскарпоне, вимішати до однорідності, за потреби додати трохи бульйону.
- Додати ру, якщо використовуєте, і добре перемішати соус.
- Зняти з вогню, спробувати на сіль і при необхідності підкоригувати смак.
- Додати тертий пармезан і акуратно вимішати перед подачею.