Неожиданный ингредиент в классическом маринаде: бархатцы сделают помидоры особенными (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепная закуска на любой случай!
Помидор – один из самых популярных овощей на нашем столе, который используют в свежем виде, для салатов, соусов и разнообразных закусок. Особо любимым вариантом приготовления являются помидоры по-корейски – острые, ароматные и пикантные, они прекрасно дополняют любой обед или ужин.
Сейчас сезон помидоров в самом разгаре, и хозяйки ищут новые способы их переработки. Поэтому сегодня мы предлагаем более необычный вариант: маринованные помидоры с бархатцами и ароматными травами, которые придают закуске яркий вкус и необычный аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить маринованные помидоры с бархатцами
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- горький перец – 1 шт.;
- листья смородины – несколько листочков;
- укроп или фенхель – 2–3 веточки;
- петрушка — 2-3 веточки;
- базилик — 2-3 веточки;
- бархатцы – несколько цветков;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- гвоздика – 2 шт.;
- смесь перцев горошком — по вкусу;
- соль — 30 г;
- сахар – 4 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- вода горячая – 1 л;
Способ приготовления:
- Вымыть все овощи и приготовить зелень и специи.
- Смешать воду, соль, сахар и уксус, довести маринад до кипения и прокипятить 10–15 минут.
- Выложить в банку помидоры, лук, сладкий и горький перец, листья и зелень, бархатцы, лавровый лист, гвоздику и смесь перцев.
- Залить овощи горячим маринадом так, чтобы полностью покрыл все ингредиенты.
- Плотно закрыть банку крышкой и хорошо завернуть или укутать.
- Оставить при комнатной температуре на 24 часа, после чего хранить в холодильнике и подавать в блюда.