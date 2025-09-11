Укр

Неожиданный ингредиент в классическом маринаде: бархатцы сделают помидоры особенными (видео)

Мария Швец
Очень вкусные и ароматные
Очень вкусные и ароматные. Фото instagram.com

Великолепная закуска на любой случай!

Помидор – один из самых популярных овощей на нашем столе, который используют в свежем виде, для салатов, соусов и разнообразных закусок. Особо любимым вариантом приготовления являются помидоры по-корейски – острые, ароматные и пикантные, они прекрасно дополняют любой обед или ужин.

Сейчас сезон помидоров в самом разгаре, и хозяйки ищут новые способы их переработки. Поэтому сегодня мы предлагаем более необычный вариант: маринованные помидоры с бархатцами и ароматными травами, которые придают закуске яркий вкус и необычный аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить маринованные помидоры с бархатцами

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • лук – 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • горький перец – 1 шт.;
  • листья смородины – несколько листочков;
  • укроп или фенхель – 2–3 веточки;
  • петрушка — 2-3 веточки;
  • базилик — 2-3 веточки;
  • бархатцы – несколько цветков;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • гвоздика – 2 шт.;
  • смесь перцев горошком — по вкусу;
  • соль — 30 г;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • вода горячая – 1 л;

Способ приготовления:

  1. Вымыть все овощи и приготовить зелень и специи.
  2. Смешать воду, соль, сахар и уксус, довести маринад до кипения и прокипятить 10–15 минут.
  3. Выложить в банку помидоры, лук, сладкий и горький перец, листья и зелень, бархатцы, лавровый лист, гвоздику и смесь перцев.
  4. Залить овощи горячим маринадом так, чтобы полностью покрыл все ингредиенты.
  5. Плотно закрыть банку крышкой и хорошо завернуть или укутать.
  6. Оставить при комнатной температуре на 24 часа, после чего хранить в холодильнике и подавать в блюда.
