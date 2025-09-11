Неожиданный ингредиент в классическом маринаде: бархатцы сделают помидоры особенными (видео)

Великолепная закуска на любой случай!

Помидор – один из самых популярных овощей на нашем столе, который используют в свежем виде, для салатов, соусов и разнообразных закусок. Особо любимым вариантом приготовления являются помидоры по-корейски – острые, ароматные и пикантные, они прекрасно дополняют любой обед или ужин.

Сейчас сезон помидоров в самом разгаре, и хозяйки ищут новые способы их переработки. Поэтому сегодня мы предлагаем более необычный вариант: маринованные помидоры с бархатцами и ароматными травами, которые придают закуске яркий вкус и необычный аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить маринованные помидоры с бархатцами

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

лук – 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

горький перец – 1 шт.;

листья смородины – несколько листочков;

укроп или фенхель – 2–3 веточки;

петрушка — 2-3 веточки;

базилик — 2-3 веточки;

бархатцы – несколько цветков;

лавровый лист — 1-2 шт.;

гвоздика – 2 шт.;

смесь перцев горошком — по вкусу;

соль — 30 г;

сахар – 4 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

вода горячая – 1 л;

Способ приготовления: