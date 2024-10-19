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Навіть курка буде соковитою: рецепт дуже ніжних котлет з хрусткою скоринкою (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні котлетки в духовці
Апетитні котлетки в духовці. Фото Скриншот з відео

Рецепт смачних котлет

Ситні і смачні страви готувати легко. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники в томатному соусі. Тепер ділимось рецептом соковитих котлеток

Смачні та соковиті курячі котлети – ідеальна страва для обіду або вечері. Цей рецепт допоможе вам приготувати їх швидко та легко. Як це зробити, розповіли на ютуб-каналі "Файна кухня".

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих стегенець (без шкіри та кісток)
  • 180 г панірувальних сухарів або м’якоті білого хліба
  • 150 мл вершків або молока
  • 2 цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • 2 яйця
  • 2 ч. л. солі
  • 1 ч. л. меленого чорного перцю
  • 80 г вершкового масла (холодного)
  • рослинна олія
  • панірувальні сухарі (для обвалювання)

Спосіб приготування:

  1. Замочіть сухарі м’якушку хліба у вершках або молоці. Пропустіть через м’ясорубку або подрібніть у блендері куряче м’ясо, цибулю, часник, яйця, сіль і перець.
  2. Додайте віджатий хліб до фаршу. Натріть холодне вершкове масло на крупній тертці і додайте до фаршу. Швидко перемішайте.
  3. Вологими руками з фаршу сформуйте котлети. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
  4. Обсмажте котлети на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть котлети на деко, змащене олією, і запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 25-30 хвилин або до румяної скоринки.

Подавайте котлети з улюбленим гарніром. До речі, ми розповідали, як приготувати надзвичайно ніжне картопляне пюре.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Фарш #Котлети