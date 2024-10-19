Навіть курка буде соковитою: рецепт дуже ніжних котлет з хрусткою скоринкою (відео)

Рецепт смачних котлет

Ситні і смачні страви готувати легко. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники в томатному соусі. Тепер ділимось рецептом соковитих котлеток

Смачні та соковиті курячі котлети – ідеальна страва для обіду або вечері. Цей рецепт допоможе вам приготувати їх швидко та легко. Як це зробити, розповіли на ютуб-каналі "Файна кухня".

Інгредієнти:

1 кг курячих стегенець (без шкіри та кісток)

180 г панірувальних сухарів або м’якоті білого хліба

150 мл вершків або молока

2 цибулини

2 зубчики часнику

2 яйця

2 ч. л. солі

1 ч. л. меленого чорного перцю

80 г вершкового масла (холодного)

рослинна олія

панірувальні сухарі (для обвалювання)

Спосіб приготування:

Замочіть сухарі м’якушку хліба у вершках або молоці. Пропустіть через м’ясорубку або подрібніть у блендері куряче м’ясо, цибулю, часник, яйця, сіль і перець. Додайте віджатий хліб до фаршу. Натріть холодне вершкове масло на крупній тертці і додайте до фаршу. Швидко перемішайте. Вологими руками з фаршу сформуйте котлети. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях. Обсмажте котлети на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть котлети на деко, змащене олією, і запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 25-30 хвилин або до румяної скоринки.

Подавайте котлети з улюбленим гарніром. До речі, ми розповідали, як приготувати надзвичайно ніжне картопляне пюре.