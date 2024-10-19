Навіть курка буде соковитою: рецепт дуже ніжних котлет з хрусткою скоринкою (відео)
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Рецепт смачних котлет
Ситні і смачні страви готувати легко. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники в томатному соусі. Тепер ділимось рецептом соковитих котлеток
Смачні та соковиті курячі котлети – ідеальна страва для обіду або вечері. Цей рецепт допоможе вам приготувати їх швидко та легко. Як це зробити, розповіли на ютуб-каналі "Файна кухня".
Інгредієнти:
- 1 кг курячих стегенець (без шкіри та кісток)
- 180 г панірувальних сухарів або м’якоті білого хліба
- 150 мл вершків або молока
- 2 цибулини
- 2 зубчики часнику
- 2 яйця
- 2 ч. л. солі
- 1 ч. л. меленого чорного перцю
- 80 г вершкового масла (холодного)
- рослинна олія
- панірувальні сухарі (для обвалювання)
Спосіб приготування:
- Замочіть сухарі м’якушку хліба у вершках або молоці. Пропустіть через м’ясорубку або подрібніть у блендері куряче м’ясо, цибулю, часник, яйця, сіль і перець.
- Додайте віджатий хліб до фаршу. Натріть холодне вершкове масло на крупній тертці і додайте до фаршу. Швидко перемішайте.
- Вологими руками з фаршу сформуйте котлети. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
- Обсмажте котлети на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть котлети на деко, змащене олією, і запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 25-30 хвилин або до румяної скоринки.
Подавайте котлети з улюбленим гарніром. До речі, ми розповідали, як приготувати надзвичайно ніжне картопляне пюре.