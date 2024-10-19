Даже курица будет сочной: рецепт очень нежных котлет с хрустящей корочкой (видео)
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Рецепт вкусных котлет
Сытные и вкусные блюда готовить легко. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречишники в томатном соусе. Теперь делимся рецептом сочных котлеток
Вкусные и сочные куриные котлеты – идеальное блюдо для обеда или ужина. Этот рецепт поможет вам приготовить их быстро и легко. Как это сделать, рассказали на ютуб-канале "Файна кухня".
Ингредиенты:
- 1 кг куриных окорочков (без кожи и костей)
- 180 г панировочных сухарей или мякоти белого хлеба
- 150 мл сливок или молока
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 2 яйца
- 2 ч. л. соли
- 1 ч. л. молотого черного перца
- 80 г сливочного масла (холодного)
- растительное масло
- панировочные сухари (для обрушения)
Способ приготовления:
- Замочите сухари или мякиш хлеба в сливках или молоке. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере куриное мясо, лук, чеснок, яйца, соль и перец.
- Добавьте отжатый хлеб в фарш. Натрите холодное сливочное масло на крупной терке и добавьте в фарш. Быстро перемешайте.
- Влажными руками из фарша сформируйте котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
- Обжарьте котлеты на разогретом масле по бокам до золотистой корочки. Выложите котлеты на противень, смазанный маслом, и запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 25-30 минут или до румяной корочки.
Подавайте котлеты с любимым гарниром. Кстати, мы рассказывали, как приготовить нежнейшее картофельное пюре.