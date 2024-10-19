Даже курица будет сочной: рецепт очень нежных котлет с хрустящей корочкой (видео)

Рецепт вкусных котлет

Сытные и вкусные блюда готовить легко. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречишники в томатном соусе. Теперь делимся рецептом сочных котлеток

Вкусные и сочные куриные котлеты – идеальное блюдо для обеда или ужина. Этот рецепт поможет вам приготовить их быстро и легко. Как это сделать, рассказали на ютуб-канале "Файна кухня".

Ингредиенты:

1 кг куриных окорочков (без кожи и костей)

180 г панировочных сухарей или мякоти белого хлеба

150 мл сливок или молока

2 луковицы

2 зубчика чеснока

2 яйца

2 ч. л. соли

1 ч. л. молотого черного перца

80 г сливочного масла (холодного)

растительное масло

панировочные сухари (для обрушения)

Способ приготовления:

Замочите сухари или мякиш хлеба в сливках или молоке. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере куриное мясо, лук, чеснок, яйца, соль и перец. Добавьте отжатый хлеб в фарш. Натрите холодное сливочное масло на крупной терке и добавьте в фарш. Быстро перемешайте. Влажными руками из фарша сформируйте котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Обжарьте котлеты на разогретом масле по бокам до золотистой корочки. Выложите котлеты на противень, смазанный маслом, и запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 25-30 минут или до румяной корочки.

Подавайте котлеты с любимым гарниром. Кстати, мы рассказывали, как приготовить нежнейшее картофельное пюре.