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Даже курица будет сочной: рецепт очень нежных котлет с хрустящей корочкой (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные котлетки в духовке
Аппетитные котлетки в духовке. Фото Скриншот из видео

Рецепт вкусных котлет

Сытные и вкусные блюда готовить легко. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречишники в томатном соусе. Теперь делимся рецептом сочных котлеток

Вкусные и сочные куриные котлеты – идеальное блюдо для обеда или ужина. Этот рецепт поможет вам приготовить их быстро и легко. Как это сделать, рассказали на ютуб-канале "Файна кухня".

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных окорочков (без кожи и костей)
  • 180 г панировочных сухарей или мякоти белого хлеба
  • 150 мл сливок или молока
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 яйца
  • 2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. молотого черного перца
  • 80 г сливочного масла (холодного)
  • растительное масло
  • панировочные сухари (для обрушения)

Способ приготовления:

  1. Замочите сухари или мякиш хлеба в сливках или молоке. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере куриное мясо, лук, чеснок, яйца, соль и перец.
  2. Добавьте отжатый хлеб в фарш. Натрите холодное сливочное масло на крупной терке и добавьте в фарш. Быстро перемешайте.
  3. Влажными руками из фарша сформируйте котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
  4. Обжарьте котлеты на разогретом масле по бокам до золотистой корочки. Выложите котлеты на противень, смазанный маслом, и запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 25-30 минут или до румяной корочки.

Подавайте котлеты с любимым гарниром. Кстати, мы рассказывали, как приготовить нежнейшее картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Фарш #Котлеты