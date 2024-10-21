Романтична вечеря за 30 гривень: так просто ще не було (відео)

Що приготувати для коханої

Запити кожної людини на романтику індивідуальні. Ми розповідали, як приготувати на сніданок смачні панкейки. Тепер ділимось рецептом романтичної вечері.

Як на своїй сторінці розповів кухар Ектор Хіменес-Браво, така порція коштує всього 30 гривень. Це апетитна страва з локшини швидкого приготування.

Інгредієнти:

Часник — 2 зубці;

Зелена цибуля — 2-3 пера;

Вершкове масло — 30 г;

Пластівці чилі — 1 ч.л;

Консервована кукурудза — 100 г;

Вершки — 100 мл;

Кетчуп — 2 ст.л;

Майонез — 2 ст.л;

Вермішель Мівіна — 1 пачка (70 г);

Вода — 500 мл;

Сир Чедер — 50 г.

Спосіб приготування:

Мівіну запарити як зазвичай. Залити її окропом та відставити на кілька хвилин. Часник натерти або будь-яким іншим чином подрібнити. Цибулю потрібно нарізати. І часник, і цибулю слід обсмажити на вершковому маслі протягом 1 хвилини. Одразу після цього потрібно додати пластівці чилі, кукурудзу, кетчуп, майонез та вершки. Все ретельно перемішати, прогріти на сковороді до об’єднання соусу. До соусу додати готову вермішель, перемішати. Наверх потрібно покласти сир. Коли він розплавиться, перекласти страву в миску та прикрасити зеленою цибулею.

Страва виходить вишукана і смачна. Якщо ж шукаєте щось ситніше, рекомендуємо звернути увагу на рецепт гречаників.