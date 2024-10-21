Романтический ужин за 30 гривен: так просто еще не было (видео)

Что приготовить для любимой

Запросы каждого человека на романтику индивидуальны. Мы рассказывали, как приготовить на завтрак вкусные панкейки. Теперь делимся рецептом романтического ужина.

Как на своей странице рассказал повар Эктор Хименес-Браво, такая порция стоит всего 30 гривен. Это аппетитное блюдо из лапши быстрого приготовления.

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зубца;

Зеленый лук — 2-3 пера;

Сливочное масло – 30 г;

Хлопья чили – 1 ч.л;

Консервированная кукуруза – 100 г;

Сливки – 100 мл;

Кетчуп – 2 ст.л;

Майонез – 2 ст.л;

Вермишель Мивина — 1 пачка (70 г);

Вода — 500 мл;

Сыр Чедер – 50 г.

Способ приготовления:

Мивину запарить как обычно. Залить кипятком и отставить на несколько минут. Чеснок натереть или каким-либо другим образом измельчить. Лук нужно нарезать. И чеснок и лук следует обжарить на сливочном масле в течение 1 минуты. Сразу после этого нужно добавить хлопья чили, кукурузу, кетчуп, майонез и сливки. Все кропотливо перемешать, прогреть на сковороде до объединения соуса. К соусу добавить готовую вермишель, перемешать. Наверх нужно положить творог. Когда он расплавится, переложить блюдо в миску и украсить зеленым луком.

Блюдо получается изысканное и вкусное. Если же ищете что-то более сытное, рекомендуем обратить внимание на рецепт гречаников.