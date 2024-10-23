Об обычных дерунах и не вспомните: на Закарпатье в них кладут мясо, и это просто фантастика (видео)

Великолепный рецепт – сытный и удачный

Есть немало украинских блюд, имеющих многих фанатов. Если вы уже готовили вкусные гречишники, обратите внимание на следующий рецепт.

Деруны с мясной начинкой – сытное и вкусное блюдо, которое понравится всей семье. Они даже лучше, чем классические драники, фантастически сытные и вкусные. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Закарпатская хозяйка".

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 ст. ложки

Сметана – 2 ст. ложки

Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

Мясной фарш (любой) – 400 г

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Лук для начинки нужно измельчить. Соединяем ее с фаршем, солью, перцем. Тщательно перемешиваем и отставляем. Картошку натираем на крупной терке, отжимаем от нее лишний сок. Лук и чеснок для дерунов мелко порезать либо измельчить в блендере. Для теста дерунов смешиваем картофель, лук, чеснок, яйца, муку, сметану, соль и перец. Хорошо перемешиваем и приступаем к формированию дерунов. Необходимо разогреть сковороду с маслом. Выкладываем на поверхность сковороды столовой ложкой тесто для дерунов, формируя небольшие лепешки. На каждый дерун выкладываем немного мясной начинки и накрываем другим слоем теста. Обжариваем драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавать такие деруны вкуснее всего со сметаной и свежими овощами. Также мы делились рецептом аппетитных ленивых булочек на сковороде.