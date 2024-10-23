Об обычных дерунах и не вспомните: на Закарпатье в них кладут мясо, и это просто фантастика (видео)
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Великолепный рецепт – сытный и удачный
Есть немало украинских блюд, имеющих многих фанатов. Если вы уже готовили вкусные гречишники, обратите внимание на следующий рецепт.
Деруны с мясной начинкой – сытное и вкусное блюдо, которое понравится всей семье. Они даже лучше, чем классические драники, фантастически сытные и вкусные. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Закарпатская хозяйка".
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 2 ст. ложки
- Сметана – 2 ст. ложки
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- Мясной фарш (любой) – 400 г
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
- Лук для начинки нужно измельчить. Соединяем ее с фаршем, солью, перцем. Тщательно перемешиваем и отставляем.
- Картошку натираем на крупной терке, отжимаем от нее лишний сок. Лук и чеснок для дерунов мелко порезать либо измельчить в блендере.
- Для теста дерунов смешиваем картофель, лук, чеснок, яйца, муку, сметану, соль и перец. Хорошо перемешиваем и приступаем к формированию дерунов.
- Необходимо разогреть сковороду с маслом. Выкладываем на поверхность сковороды столовой ложкой тесто для дерунов, формируя небольшие лепешки.
- На каждый дерун выкладываем немного мясной начинки и накрываем другим слоем теста. Обжариваем драники с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавать такие деруны вкуснее всего со сметаной и свежими овощами. Также мы делились рецептом аппетитных ленивых булочек на сковороде.