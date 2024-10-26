Потрібно лише нарізати філе та овочі: на запах цієї страви прийдуть навіть сусіди (відео)

Страва виходить ситною та соковитою

Коли довго стояти за плитою на кухні немає бажання, виручають прості страви. Зокрема, на вечерю можна приготувати ліниві голубці, запекти мариноване м'ясо чи зробити пасту.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ще одну смачну та просту страву, на запах якої прийдуть навіть сусіди. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "olga_riabenko".

Як приготувати овочеве рагу

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 5 зуб. ;

баклажан – 1 шт.;

солодкий перець – 1 шт.;

помідори свіжі або у власному соку – 400 г;

петрушка;

базилік;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе та овочі нарізати на середні шматочки.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.Цибулю, кабачок, баклажан, помідори нарізати кубиками.

4.М'ясо обсмажити з сіллю, перцем та паприкою близько 5-7 хвилин помішуючи.

5.У сковорідку викласти порізані овочі та помідори.

6.Додати сіль, перець, паприку, чебрець та воду, протушкувати під кришкою 20 хв.

7.Додати цукор та бальзамічний оцет, довести до кисло-солодкого смаку.

8.Додати туди курку і змішати, готувати ще 5 хвилин і додайте зелень.