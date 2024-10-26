Нужно только нарезать филе и овощи: на запах этого блюда придут даже соседи (видео)

Блюдо получается сытным и сочным

Когда долго стоять у плиты на кухне нет желания, выручают простые блюда. В частности, на ужин можно приготовить ленивые голубцы, запечь маринованное мясо или сделать пасту.

Сегодня мы предлагаем приготовить еще одно вкусное и простое блюдо, на запах которого придут даже соседи. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить овощное рагу

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 5 зуб. ;

баклажан – 1 шт.;

сладкий перец – 1 шт.;

помидоры свежие или в собственном соке – 400 г;

петрушка;

базилик;

Способ приготовления:

1.Куриное филе и овощи нарезать на средние кусочки.

2.Морковь натереть на большой терке.

3.Лук, кабачок, баклажан, помидоры нарезать кубиками.

4.Мясо обжарить с солью, перцем и паприкой около 5-7 минут помешивая.

5.В сковороду выложить порезанные овощи и помидоры.

6.Добавить соль, перец, паприку, чабрец и воду, протушить под крышкой 20 мин.

7.Добавить сахар и бальзамический уксус, довести до кисло-сладкого вкуса.

8.Добавить туда курицу и смешать, готовить еще 5 минут и добавьте зелень.