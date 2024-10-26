Нужно только нарезать филе и овощи: на запах этого блюда придут даже соседи (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Блюдо получается сытным и сочным
Когда долго стоять у плиты на кухне нет желания, выручают простые блюда. В частности, на ужин можно приготовить ленивые голубцы, запечь маринованное мясо или сделать пасту.
Сегодня мы предлагаем приготовить еще одно вкусное и простое блюдо, на запах которого придут даже соседи. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko".
Как приготовить овощное рагу
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 5 зуб. ;
- баклажан – 1 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- помидоры свежие или в собственном соке – 400 г;
- петрушка;
- базилик;
Способ приготовления:
1.Куриное филе и овощи нарезать на средние кусочки.
2.Морковь натереть на большой терке.
3.Лук, кабачок, баклажан, помидоры нарезать кубиками.
4.Мясо обжарить с солью, перцем и паприкой около 5-7 минут помешивая.
5.В сковороду выложить порезанные овощи и помидоры.
6.Добавить соль, перец, паприку, чабрец и воду, протушить под крышкой 20 мин.
7.Добавить сахар и бальзамический уксус, довести до кисло-сладкого вкуса.
8.Добавить туда курицу и смешать, готовить еще 5 минут и добавьте зелень.