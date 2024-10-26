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Так готовятся нежнейшие котлеты: чудо-рецепт, для которого не понадобится мясорубка (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Делимся рецептом аппетитных котлеток
Делимся рецептом аппетитных котлеток. Фото lifestyle.today.ua

Мясорубка для этого рецепта не нужна

Удачные и проверенные рецепты очень высоко ценятся кулинарами. Если вы уже готовили аппетитные гречаники, обратите внимание на следующий рецепт.

Это рубленые котлеты, для которых мясорубка не нужна – ведь мясо на них не извращается, а нарезается. Благодаря этому блюдо остается очень сочным. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Закарпатская хозяйка".

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 700 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез – 2 ст. ложки
  • Мука – 3 ст. ложки (без горки)
  • Лук – 1 шт.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Зелень укропа – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нужно нарезать мелкими кусочками. Лук также мелко порезать.
  2. Сыр натереть на терке. Зелень укропа мелко порубить.
  3. В миске смешать куриное филе, лук, творог, яйца, майонез, муку, соль, перец и укроп. Отлично перемешать до однородной массы.
  4. Из полученной массы сформировать котлеты желаемой формы и размера. Разогреть сковороду с маслом и обжарить котлеты по бокам до золотистой корочки.

Подавать такие котлеты можно с любым гарниром: картофелем, гречкой, рисом или овощами. Однако стоит попробовать нежнейшее картофельное пюре – мы рассказывали, как его приготовить.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Котлеты