Так готовятся нежнейшие котлеты: чудо-рецепт, для которого не понадобится мясорубка (видео)
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Мясорубка для этого рецепта не нужна
Удачные и проверенные рецепты очень высоко ценятся кулинарами. Если вы уже готовили аппетитные гречаники, обратите внимание на следующий рецепт.
Это рубленые котлеты, для которых мясорубка не нужна – ведь мясо на них не извращается, а нарезается. Благодаря этому блюдо остается очень сочным. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Закарпатская хозяйка".
Ингредиенты:
- Куриное филе — 700 г
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – 2 ст. ложки
- Мука – 3 ст. ложки (без горки)
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Зелень укропа – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе нужно нарезать мелкими кусочками. Лук также мелко порезать.
- Сыр натереть на терке. Зелень укропа мелко порубить.
- В миске смешать куриное филе, лук, творог, яйца, майонез, муку, соль, перец и укроп. Отлично перемешать до однородной массы.
- Из полученной массы сформировать котлеты желаемой формы и размера. Разогреть сковороду с маслом и обжарить котлеты по бокам до золотистой корочки.
Подавать такие котлеты можно с любым гарниром: картофелем, гречкой, рисом или овощами. Однако стоит попробовать нежнейшее картофельное пюре – мы рассказывали, как его приготовить.