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Простіше та смачніше, ніж шарлотка: як приготувати ідеальний яблучний пиріг для сімейного чаювання

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Дуже просто, швидко та смачно
Дуже просто, швидко та смачно. Фото ru.freepik.com

Впорається навіть кулінар-початківець

Восени особливо популярною є страви та випічка з яблуками. Найчастіше господині готують "Шарлотку", печуть печиво та навіть готують яблучну настоянку.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом пирога з яблуками, який готується просто, а виходить дуже смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the best ukrainian recipes".

Як приготувати тертий яблучний пиріг

Інгредієнти для пісочного тіста:

  • масло (маргарин) – 200 г;
  • цукор – 65 г (3-4 ст. л.);
  • сіль – дрібка;
  • розпушувач – 2 ч. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 400 г;

Інгредієнти для яблучної начинки:

  • очищені яблука – 800 г (нарізати дольками);
  • цукор – 4-5 ст. л.;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • холодна вода – 100 мл;

Інгредієнти для крему:

  • молоко – 800 мл;
  • цукор – 200 г (можна більше);
  • яйця – 3 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль – 100 г;
  • ванільний цукор – 2 пачки;

Спосіб приготування:

  1. Масло кімнатної температури змішати з цукром, яйцями, сіллю, розпушувачем та борошном, замісити тісто.
  2. Поділити його на дві частини — більшу та меншу, та покласти їх у морозильну камеру.
  3. Інгредієнти для начинки протушкувати.
  4. Якщо яблука дуже соковиті – вже в протушкованому вигляді пропустити через сито, щоб сік стік зайвий сік.
  5. Для приготування крему змішати всі інгредієнти та все це помішуючи довести майже до кипіння на невеликому вогні.
  6. Після цього вогонь вимкнути та додати 80 г масла.
  7. Перемішати та відставити вбік.
  8. У застелену пергаментом форму натерти більшу частину тіста.
  9. Трішки придавити рукою та сформувати бортики.
  10. За бажанням притрусити 1 ст. л. манки.
  11. На тісто викласти яблучну начинку.
  12. На яблука викласти теплий заварний крем, добре розправити
  13. Зверху натерти менший шматок тіста.
  14. За бажанням посипати кунжутом.
  15. Випікати за температури 180 градусів 40-50 хвилин.
Теги:
#Яблука #Пиріг #Готуємо вдома