Простіше та смачніше, ніж шарлотка: як приготувати ідеальний яблучний пиріг для сімейного чаювання
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Восени особливо популярною є страви та випічка з яблуками. Найчастіше господині готують "Шарлотку", печуть печиво та навіть готують яблучну настоянку.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом пирога з яблуками, який готується просто, а виходить дуже смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the best ukrainian recipes".
Як приготувати тертий яблучний пиріг
Інгредієнти для пісочного тіста:
- масло (маргарин) – 200 г;
- цукор – 65 г (3-4 ст. л.);
- сіль – дрібка;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 400 г;
Інгредієнти для яблучної начинки:
- очищені яблука – 800 г (нарізати дольками);
- цукор – 4-5 ст. л.;
- кориця – 1 ч. л.;
- холодна вода – 100 мл;
Інгредієнти для крему:
- молоко – 800 мл;
- цукор – 200 г (можна більше);
- яйця – 3 шт.;
- кукурудзяний крохмаль – 100 г;
- ванільний цукор – 2 пачки;
Спосіб приготування:
- Масло кімнатної температури змішати з цукром, яйцями, сіллю, розпушувачем та борошном, замісити тісто.
- Поділити його на дві частини — більшу та меншу, та покласти їх у морозильну камеру.
- Інгредієнти для начинки протушкувати.
- Якщо яблука дуже соковиті – вже в протушкованому вигляді пропустити через сито, щоб сік стік зайвий сік.
- Для приготування крему змішати всі інгредієнти та все це помішуючи довести майже до кипіння на невеликому вогні.
- Після цього вогонь вимкнути та додати 80 г масла.
- Перемішати та відставити вбік.
- У застелену пергаментом форму натерти більшу частину тіста.
- Трішки придавити рукою та сформувати бортики.
- За бажанням притрусити 1 ст. л. манки.
- На тісто викласти яблучну начинку.
- На яблука викласти теплий заварний крем, добре розправити
- Зверху натерти менший шматок тіста.
- За бажанням посипати кунжутом.
- Випікати за температури 180 градусів 40-50 хвилин.