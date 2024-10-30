Простіше та смачніше, ніж шарлотка: як приготувати ідеальний яблучний пиріг для сімейного чаювання

Впорається навіть кулінар-початківець

Восени особливо популярною є страви та випічка з яблуками. Найчастіше господині готують "Шарлотку", печуть печиво та навіть готують яблучну настоянку.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом пирога з яблуками, який готується просто, а виходить дуже смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the best ukrainian recipes".

Як приготувати тертий яблучний пиріг

Інгредієнти для пісочного тіста:

масло (маргарин) – 200 г;

цукор – 65 г (3-4 ст. л.);

сіль – дрібка;

розпушувач – 2 ч. л.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 400 г;

Інгредієнти для яблучної начинки:

очищені яблука – 800 г (нарізати дольками);

цукор – 4-5 ст. л.;

кориця – 1 ч. л.;

холодна вода – 100 мл;

Інгредієнти для крему:

молоко – 800 мл;

цукор – 200 г (можна більше);

яйця – 3 шт.;

кукурудзяний крохмаль – 100 г;

ванільний цукор – 2 пачки;

Спосіб приготування: