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Проще и вкуснее, чем шарлотка: как приготовить идеальный яблочный пирог для семейного чаепития

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень просто, быстро и вкусно
Очень просто, быстро и вкусно. Фото ru.freepik.com

Справится даже начинающий кулинар

Осенью особенно популярны блюда и выпечка с яблоками. Чаще хозяйки готовят "Шарлотку", пекут печенье и даже готовят яблочную настойку.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом пирога с яблоками, который готовится просто, а получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the best ukrainian recipes".

Как приготовить тертый яблочный пирог

Ингредиенты для песочного теста:

  • масло (маргарин) – 200 г;
  • сахар – 65 г (3-4 ст. л.);
  • соль – щепотка;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 400 г;

Ингредиенты для яблочной начинки:

  • очищенные яблоки – 800 г (нарезать дольками);
  • сахар – 4-5 ст. л.;
  • корица – 1 ч. л.;
  • холодная вода – 100 мл;

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 800 мл;
  • сахар – 200 г (можно больше);
  • яйца – 3 шт.;
  • кукурузный крахмал – 100 г;
  • ванильный сахар – 2 пачки;

Способ приготовления:

  1. Масло комнатной температуры смешать с сахаром, яйцами, солью, разрыхлителем и мукой, замесить тесто.
  2. Разделить его на две части — большую и меньшую, и положить в морозильную камеру.
  3. Ингредиенты для начинки протушить.
  4. Если яблоки очень сочные – уже в протушенном виде пропустить через сито, чтобы сок стек излишний сок.
  5. Для приготовления крема смешать все ингредиенты и все это помешивая, довести почти до кипения на небольшом огне.
  6. После этого огонь выключить и добавить 80 г масла.
  7. Перемешать и отставить в сторону.
  8. В застеленную пергаментом форму натереть большую часть теста.
  9. Немного придавить рукой и сформировать бортики.
  10. По желанию посыпать 1 ст. л. манки.
  11. На тесто выложить яблочную начинку.
  12. На яблоки выложить теплый заварной крем, хорошо расправить
  13. Сверху натереть меньший кусок теста.
  14. По желанию посыпать кунжутом.
  15. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
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#Яблоки #Пирог #Готовим дома