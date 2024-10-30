Проще и вкуснее, чем шарлотка: как приготовить идеальный яблочный пирог для семейного чаепития

Справится даже начинающий кулинар

Осенью особенно популярны блюда и выпечка с яблоками. Чаще хозяйки готовят "Шарлотку", пекут печенье и даже готовят яблочную настойку.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом пирога с яблоками, который готовится просто, а получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the best ukrainian recipes".

Как приготовить тертый яблочный пирог

Ингредиенты для песочного теста:

масло (маргарин) – 200 г;

сахар – 65 г (3-4 ст. л.);

соль – щепотка;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

яйца – 2 шт.;

мука – 400 г;

Ингредиенты для яблочной начинки:

очищенные яблоки – 800 г (нарезать дольками);

сахар – 4-5 ст. л.;

корица – 1 ч. л.;

холодная вода – 100 мл;

Ингредиенты для крема:

молоко – 800 мл;

сахар – 200 г (можно больше);

яйца – 3 шт.;

кукурузный крахмал – 100 г;

ванильный сахар – 2 пачки;

Способ приготовления: