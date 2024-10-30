Проще и вкуснее, чем шарлотка: как приготовить идеальный яблочный пирог для семейного чаепития
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Справится даже начинающий кулинар
Осенью особенно популярны блюда и выпечка с яблоками. Чаще хозяйки готовят "Шарлотку", пекут печенье и даже готовят яблочную настойку.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом пирога с яблоками, который готовится просто, а получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "the best ukrainian recipes".
Как приготовить тертый яблочный пирог
Ингредиенты для песочного теста:
- масло (маргарин) – 200 г;
- сахар – 65 г (3-4 ст. л.);
- соль – щепотка;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 400 г;
Ингредиенты для яблочной начинки:
- очищенные яблоки – 800 г (нарезать дольками);
- сахар – 4-5 ст. л.;
- корица – 1 ч. л.;
- холодная вода – 100 мл;
Ингредиенты для крема:
- молоко – 800 мл;
- сахар – 200 г (можно больше);
- яйца – 3 шт.;
- кукурузный крахмал – 100 г;
- ванильный сахар – 2 пачки;
Способ приготовления:
- Масло комнатной температуры смешать с сахаром, яйцами, солью, разрыхлителем и мукой, замесить тесто.
- Разделить его на две части — большую и меньшую, и положить в морозильную камеру.
- Ингредиенты для начинки протушить.
- Если яблоки очень сочные – уже в протушенном виде пропустить через сито, чтобы сок стек излишний сок.
- Для приготовления крема смешать все ингредиенты и все это помешивая, довести почти до кипения на небольшом огне.
- После этого огонь выключить и добавить 80 г масла.
- Перемешать и отставить в сторону.
- В застеленную пергаментом форму натереть большую часть теста.
- Немного придавить рукой и сформировать бортики.
- По желанию посыпать 1 ст. л. манки.
- На тесто выложить яблочную начинку.
- На яблоки выложить теплый заварной крем, хорошо расправить
- Сверху натереть меньший кусок теста.
- По желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.