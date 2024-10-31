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Вишукана закуска на свято і не тільки: такі "бутерброди" точно здивують гостей (відео)

Автор
Марія Дума
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Готується така закуска надзвичайно просто
Готується така закуска надзвичайно просто. Фото Колаж Телеграфу

Краще, ніж стандартні бутерброди

Святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви шукаєте щось цікавіше і вишуканіше, ніж смачне та ситне олів’є, зверніть увагу на наступний рецепт.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Такі "бутерброди" мають значно цікавіший вигляд, ніж стандартні канапки з червоною рибою. Вони точно здивують гостей. Такий варіант подачі дуже зручний, а ще надзвичайно просто готується.

Інгредієнти:

  • багет — 1 шт
  • червона рибка — 200 г
  • крем сир — до смаку
  • огірок — 4 шт
  • кріп
  • олія — 2 ст. ложки
  • часник — 1 зубчик
  • паприка — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Зубчик часнику подрібнюємо. Додаємо його в олію, присмачуємо паприкою.
  2. Багет нарізаємо шматочками шириною в кілька сантиметрів. Беремо чарку і всередині кожного шматочка робимо заглиблення, не прориваючи дно.
  3. Шматочки багета викладаємо на деко. Змащуємо їх підготовленою олією та відправляємо у розігріту духовку на 5-6 хв (200 градусів).
  4. Тим часом підготуємо начинку. Рибу та огірок нарізаємо кубиками. Кріп дрібно січемо.
  5. В окремій мисочці з’єднуємо огірок, кріп, рибу та сир. Начиняємо цим "салатом" підготовлені шматочки багета.

Це надзвичайно смачно і точно здивує гостей, а ще для приготування таких "бутербродів" не потрібно багато зусиль. Також ми ділились рецептом яскравої та ситної намазки на бутерброди.

Теги:
#Рецепт #Лосось #Закуска #Бутерброди