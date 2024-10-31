Вишукана закуска на свято і не тільки: такі "бутерброди" точно здивують гостей (відео)
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Краще, ніж стандартні бутерброди
Святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви шукаєте щось цікавіше і вишуканіше, ніж смачне та ситне олів’є, зверніть увагу на наступний рецепт.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Такі "бутерброди" мають значно цікавіший вигляд, ніж стандартні канапки з червоною рибою. Вони точно здивують гостей. Такий варіант подачі дуже зручний, а ще надзвичайно просто готується.
Інгредієнти:
- багет — 1 шт
- червона рибка — 200 г
- крем сир — до смаку
- огірок — 4 шт
- кріп
- олія — 2 ст. ложки
- часник — 1 зубчик
- паприка — до смаку
Спосіб приготування:
- Зубчик часнику подрібнюємо. Додаємо його в олію, присмачуємо паприкою.
- Багет нарізаємо шматочками шириною в кілька сантиметрів. Беремо чарку і всередині кожного шматочка робимо заглиблення, не прориваючи дно.
- Шматочки багета викладаємо на деко. Змащуємо їх підготовленою олією та відправляємо у розігріту духовку на 5-6 хв (200 градусів).
- Тим часом підготуємо начинку. Рибу та огірок нарізаємо кубиками. Кріп дрібно січемо.
- В окремій мисочці з’єднуємо огірок, кріп, рибу та сир. Начиняємо цим "салатом" підготовлені шматочки багета.
Це надзвичайно смачно і точно здивує гостей, а ще для приготування таких "бутербродів" не потрібно багато зусиль. Також ми ділились рецептом яскравої та ситної намазки на бутерброди.