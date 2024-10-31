Изысканная закуска на праздник и не только: такие "бутерброды" точно удивят гостей (видео)
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Лучше, чем стандартные бутерброды
Праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Если вы ищете что-то более интересное и изысканное, чем вкусное и сытное оливье, обратите внимание на следующий рецепт.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Такие "бутерброды" выглядят гораздо интереснее, чем стандартные закуски с красной рыбой. Они точно удивят гостей. Такой вариант подачи очень удобный, а еще очень просто готовится.
Ингредиенты:
- багет — 1 шт
- красная рыбка — 200 г
- крем сыр — по вкусу
- огурец — 4 шт
- укроп
- масло – 2 ст. ложки
- чеснок — 1 зубчик
- паприка — по вкусу
Способ приготовления:
- Зубчик чеснока измельчаем. Добавляем его в масло, сдабриваем паприкой.
- Багет нарезаем кусочками шириной в несколько сантиметров. Берем рюмку и внутри каждого кусочка делаем углубление, не прорывая дно.
- Кусочки багета выкладываем на противень. Смазываем их подготовленным растительным маслом и отправляем в разогретую духовку на 5-6 мин (200 градусов).
- Тем временем подготовим начинку. Рыбу и огурец нарезаем кубиками. Укроп мелко сечем.
- В отдельной мисочке соединяем огурец, укроп, рыбу и сыр. Начиняем этим "салатом" подготовленные кусочки багета.
Это очень вкусно и точно удивит гостей, а еще для приготовления таких "бутербродов" не требуется много усилий. Также мы делились рецептом яркой и сытной намазки на бутерброды.