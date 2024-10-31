Изысканная закуска на праздник и не только: такие "бутерброды" точно удивят гостей (видео)

Лучше, чем стандартные бутерброды

Праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Если вы ищете что-то более интересное и изысканное, чем вкусное и сытное оливье, обратите внимание на следующий рецепт.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Такие "бутерброды" выглядят гораздо интереснее, чем стандартные закуски с красной рыбой. Они точно удивят гостей. Такой вариант подачи очень удобный, а еще очень просто готовится.

Ингредиенты:

багет — 1 шт

красная рыбка — 200 г

крем сыр — по вкусу

огурец — 4 шт

укроп

масло – 2 ст. ложки

чеснок — 1 зубчик

паприка — по вкусу

Способ приготовления:

Зубчик чеснока измельчаем. Добавляем его в масло, сдабриваем паприкой. Багет нарезаем кусочками шириной в несколько сантиметров. Берем рюмку и внутри каждого кусочка делаем углубление, не прорывая дно. Кусочки багета выкладываем на противень. Смазываем их подготовленным растительным маслом и отправляем в разогретую духовку на 5-6 мин (200 градусов). Тем временем подготовим начинку. Рыбу и огурец нарезаем кубиками. Укроп мелко сечем. В отдельной мисочке соединяем огурец, укроп, рыбу и сыр. Начиняем этим "салатом" подготовленные кусочки багета.

Это очень вкусно и точно удивит гостей, а еще для приготовления таких "бутербродов" не требуется много усилий. Также мы делились рецептом яркой и сытной намазки на бутерброды.