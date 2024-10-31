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Изысканная закуска на праздник и не только: такие "бутерброды" точно удивят гостей (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Готовится такая закуска очень просто
Готовится такая закуска очень просто. Фото Колаж Телеграфу

Лучше, чем стандартные бутерброды

Праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Если вы ищете что-то более интересное и изысканное, чем вкусное и сытное оливье, обратите внимание на следующий рецепт.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Такие "бутерброды" выглядят гораздо интереснее, чем стандартные закуски с красной рыбой. Они точно удивят гостей. Такой вариант подачи очень удобный, а еще очень просто готовится.

Ингредиенты:

  • багет — 1 шт
  • красная рыбка — 200 г
  • крем сыр — по вкусу
  • огурец — 4 шт
  • укроп
  • масло – 2 ст. ложки
  • чеснок — 1 зубчик
  • паприка — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Зубчик чеснока измельчаем. Добавляем его в масло, сдабриваем паприкой.
  2. Багет нарезаем кусочками шириной в несколько сантиметров. Берем рюмку и внутри каждого кусочка делаем углубление, не прорывая дно.
  3. Кусочки багета выкладываем на противень. Смазываем их подготовленным растительным маслом и отправляем в разогретую духовку на 5-6 мин (200 градусов).
  4. Тем временем подготовим начинку. Рыбу и огурец нарезаем кубиками. Укроп мелко сечем.
  5. В отдельной мисочке соединяем огурец, укроп, рыбу и сыр. Начиняем этим "салатом" подготовленные кусочки багета.

Это очень вкусно и точно удивит гостей, а еще для приготовления таких "бутербродов" не требуется много усилий. Также мы делились рецептом яркой и сытной намазки на бутерброды.

Теги:
#Рецепт #Лосось #Закуска #Бутерброды