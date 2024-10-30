Ви не знали, що звичайна капуста може бути такою смачною: секретний інгредієнт зробить її неймовірно ароматною (відео)
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Ситний та ароматний рецепт
Рецепти ситної та смачної їжі — основа української кухні. Якщо ви вже готували апетитну намазку на хліб, зверніть увагу на наступний рецепт.
Це дуже смачна тушкована капуста з мʼясом та чорносливом. Саме чорнослив — той секретний інгредієнт, який зробить її неймовірно ароматною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком alinka_cookinggg.
Інгредієнти:
- Мʼясо — 300 г
- Капуста — 500 г
- Цибуля — 1 шт
- Морква — 1 шт
- Помідори — 5 шт
- Сіль — 0.5 ч. л
- Цукор — 1 ст. л
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо на невеликі шматочки. Обсмажуємо їх трохи на олії.
- Додаємо накришену тоненькими півкільцями цибульку. Моркву нарізаємо соломкою та додаємо до цибулі, коли вона підзолотиться.
- Тим часом тонко шаткуємо капусту. Посипаємо сіллю та ретельно проминаємо руками.
- Викладаємо капусту до інших інгредієнтів, перемішуємо. Обсмажуємо до золотистості.
- Додаємо томати, накришені невеликими кубиками (можна замінити на томатну пасту). На цьому ж етапі додаємо цукор та сіль, все ретельно перемішуємо та тушкуємо на слабкому вогні. За 10 хвилин до готовності додаємо чорнослив.
Капуста виходить дуже ароматною, ситною і смачною. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві вареники.