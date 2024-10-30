Ви не знали, що звичайна капуста може бути такою смачною: секретний інгредієнт зробить її неймовірно ароматною (відео)

Ситний та ароматний рецепт

Рецепти ситної та смачної їжі — основа української кухні. Якщо ви вже готували апетитну намазку на хліб, зверніть увагу на наступний рецепт.

Це дуже смачна тушкована капуста з мʼясом та чорносливом. Саме чорнослив — той секретний інгредієнт, який зробить її неймовірно ароматною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком alinka_cookinggg.

Інгредієнти:

Мʼясо — 300 г

Капуста — 500 г

Цибуля — 1 шт

Морква — 1 шт

Помідори — 5 шт

Сіль — 0.5 ч. л

Цукор — 1 ст. л

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо на невеликі шматочки. Обсмажуємо їх трохи на олії. Додаємо накришену тоненькими півкільцями цибульку. Моркву нарізаємо соломкою та додаємо до цибулі, коли вона підзолотиться. Тим часом тонко шаткуємо капусту. Посипаємо сіллю та ретельно проминаємо руками. Викладаємо капусту до інших інгредієнтів, перемішуємо. Обсмажуємо до золотистості. Додаємо томати, накришені невеликими кубиками (можна замінити на томатну пасту). На цьому ж етапі додаємо цукор та сіль, все ретельно перемішуємо та тушкуємо на слабкому вогні. За 10 хвилин до готовності додаємо чорнослив.

Капуста виходить дуже ароматною, ситною і смачною. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві вареники.